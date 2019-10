Bắt giữ đối tượng bạo hành con riêng của người tình

Tối qua 29/10, Công an quận 12, TPHCM đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích với bé gái 6 tuổi (con riêng của vợ).

Bé C bị bạo hành ( ảnh từ clip)

Quá trình lấy lời khai, Hà Quốc Việt thừa nhận, sống chung với chị Dương Thảo Dương (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) như vợ chồng ở căn nhà trọ tại khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM. Ở quê chị Dương có con gái là D.N.C. (6 tuổi) nên đưa lên TPHCM sống chung. Bắt đầu từ đây, Việt có hành vi hành hạ bé gái bằng roi vọt và châm tàn thuốc lá vào người gây thương tích.



Kết quả giám định cho thấy, bé C bị thương tích 51%. Qua kiểm tra, Công an cũng xác định Việt nghiện ma túy nặng. Hiện chị Dương Thảo Dương và một số nhân chứng đã được công an triệu tập lấy lời khai để điều tra xử lý vụ bạo hành./.