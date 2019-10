“Đòi nợ” 30 triệu đồng giữa đường, thiếu phụ bị khởi tố tội “Cướp giật tài sản”

Ngày 31/10, Công an huyện Đô Lương Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương Giang (SN 1993, trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội Cướp giật tài sản. Bị can được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Ảnh minh họa

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/10 Giang thấy chị Nguyễn Thị T (trú huyện Đô Lương) cầm xấp tiền đứng ở vệ đường nên dừng xe, yêu cầu chị T trả nợ thay chồng. Theo Giang trước đó chồng chị T có vay Giang 30 triệu đồng nhưng chưa trả.



Chị T phản đối thì bị Giang giằng lấy xấp tiền. Đếm đủ 30 triệu đồng, Giang vứt lại số tiền thừa rồi bỏ đi. Hôm sau, biết công an vào cuộc điều tra, Giang ra đầu thú, trả lại tiền.

Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được chồng của nạn nhân có nợ Giang tiền hay không, tuy nhiên đây là giao dịch dân sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương tiếp tục làm rõ./.