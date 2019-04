Đường dây đánh bạc qua mạng 30.000 tỉ đồng: Khởi tố 24 đối tượng

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Ngày 28/4/2019, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.

Trong đó, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, gồm: Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội); Đỗ Trang Linh (SN 1988, trú quận Đống Đa, Hà Nội; Trần Minh Quang (SN 1981, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Văn Linh (SN 1987, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Thế Công (SN 1989, trú quận Hai Bà Trưng Hà Nội); N guyễn Sỹ Đồng (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Phạm Trần Viễn (SN 1989, trú quận Phú Nhuận, TPHCM); Phạm Hữu Lợi (SN 1989, trú quận Bình Thạnh, TPHCM); Nguyễn Minh Khuê (SN 1979, trú thành phố Biên Hòa, Đồng Nai); Lê Hùng Quốc (SN 1990, trú huyện Đông Hòa, Phú Yên); Trần Thị Hằng (SN 1994, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội); Phạm Thị Sáu (SN 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Bùi Xuân Công (SN 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thị Yến (SN 1993, trú quận Hà Đông, Hà Nội). Quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./. Triệt phá đường dây đánh bạc cực lớn với giao dịch 30.000 tỉ đồng Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an căn cứ các tài liệu thu thập được đã xác định có tới hàng trăm ngàn tài khoản thực tham gia vào hoạt động đánh bạc... Khởi tố Chánh thanh tra Bộ TT&TT liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ VOV.VN - Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam với Chánh thanh tra bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn.