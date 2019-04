Nóng 24h: Bắt 3 đối tượng tổ chức đánh bạc cả trăm tỷ đồng

1) Bắt ba đối tượng người Hàn Quốc tổ chức đánh bạc "khủng": Ngày 18/4, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh mạng phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 03 công dân quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet. Ba đối tượng bị phát hiện, bắt giữ gồm: Kim Joo Hyeon, sinh năm 1973, trú tại một căn hộ thuộc chung cư The Part Residence, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng An Kwang Ho, sinh năm 1978 và Kim Hong Min, sinh năm 1995, cùng trú tại số nhà 53/27B, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.