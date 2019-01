Giang hồ cộm cán mang bom xăng đi trộm chó lúc rạng sáng

“Cẩu tặc” chế bom xăng mỗi đêm trộm hàng chục con chó: Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch mua bán chó vào rạng sáng 5/1. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ, phương tiện để thực hiện trộm chó gồm: 1 ô tô Fortuner biển số 37A - 221.82, 6 xe máy, 32 con chó (còn sống), 4 bộ kích điện, 3 chai bom xăng, 1 thanh kiếm… Các đối tượng sử dụng xe ô tô để đi trộm chó. Đặc biệt, tham gia trong nhóm trộm chó này đều là những đối tượng hình sự, ma túy nguy hiểm, nếu bị truy đuổi sẽ dùng bom xăng, hung khí chống trả. Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử trong nhà trọ ở Bình Dương: Khoảng 5h sáng 6/1, tại phòng trọ trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, người ở cùng dãy phòng trọ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ của vợ chồng chị H, chạy sang kiểm tra thì gọi mãi không ai trả lời. Phá cửa sổ, hàng xóm phát hiện hai vợ chồng chị H nằm bất động dưới nền nhà, trên người có nhiều vết máu, bên cạnh có một con dao. Công an Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Đường dây lô đề tiền tỷ chỉ giao dịch qua điện thoại di động: Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề qua tin nhắn điện thoại di động. Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Đường dây đánh bạc này hình thành hơn một năm nay, số tiền đánh bạc từ trước đến nay lên tới hàng tỉ đồng. Xô xát với nữ tiếp viên quán karaoke, 2 thanh niên bị đánh bầm dập: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Lò Văn Thắng (SN 2000, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La); Trần Văn Phương (SN 1999, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Hà Anh (SN 2000, ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Đây là các đối tượng đã đánh trọng thương 2 khách nam ở quán karaoke Hồng Nhung ở thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đêm 15/12. Hàng chục nam, nữ phê ma túy trong quán bar lúc rạng sáng: Rạng sáng 6/1, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra quán bar S.E.F Lounge & Chill, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ia Kring, Pleku, phát hiện 57 người dương tính với chất ma tuý. Điều tra vụ nhân viên quán bar bị đánh chết: Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang điều tra vụ án khiến một nhân viên của quán bar ở đường Bạch Đằng, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng vừa tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện. Trước đó, trong cuộc xô xát lúc rạng sáng 1/1, nạn nhân bị đánh xuất huyết não, phải đi cấp cứu. Bắt giam nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn ở Bình Định: Cuối tuần qua, công an tỉnh Bình Định vừa công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hồ Thị Bích Lệ (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ) để điều tra tội tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình công tác, lúc bà Lệ làm kế toán UBND thị trấn Phù Mỹ để xảy ra nhiều sai phạm.

