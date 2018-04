Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bắn nhau kinh hoàng trên phố

Ngày 2/4, cơ quan Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm nghi can gây vụ xô xát xảy ra tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch).

Hai nhóm nghi can dùng súng thanh toán nhau.

Có ít nhất 2 người dùng súng bắn liên tiếp đối thủ, trong đó có 1 người ngồi trong ô tô khiến những người chứng kiến kinh hãi. Bước đầu xác định 1 người bị thương nặng.

Công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm nghi can. Trong lúc xảy ra đánh nhau một số đối tượng có dùng súng công cụ hỗ trợ (súng cao su). Đối tượng chủ mưu trong vụ đánh nhau này đang bỏ trốn, cơ quan công an đang truy xét./.

Vụ bắn chết người tại Kon Tum: Khám xét khẩn cấp nhà “Sơn Cầu Giấy” VOV.VN - Sáng nay (29/3), lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã khám xét khẩn cấp nhà Hoàng Văn Sơn, biệt danh “Sơn Cầu Giấy”.

Camera ghi lại cảnh nổ súng bắn người ở Hải Phòng VOV.VN - Đối tượng rút súng bắn xuyên qua đùi chị X. Sau khi gây án, các đối tượng này lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.