Hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 12 người

Đến ngày 12/12, Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp, vận động đầu thú và tạm giữ hình sự 12 đối tượng có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 4/12, khoảng 20 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh niên sử dụng dao, kiếm, súng, đuổi đánh và bắn nhau khiến 2 người bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện, một số đối tượng khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời ngăn chặn các đối tượng và điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Công an thu giữ tang vật gây án.

Nguyên nhân dẫn tới vụ ẩu đả nói trên là do mâu thuẫn từ trước. Quá trình điều tra ban đầu, Công an huyện Thọ Xuân đã xác định được 2 nhóm đối tượng đuổi, đánh nhau gồm: nhóm 9 đối tượng do Nguyễn Trung Cường (SN 1992), ở xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân cầm đầu và nhóm khoảng 12 đối tượng của Công ty tài chính Ngọc Vũ ở khu 3, thị trấn Thọ Xuân.