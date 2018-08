Hai tên cướp thuê tài xế xe ôm Grab chở đến chỗ vắng rồi ra tay

Thông tin trên Infonet cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy xét 2 đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản của tài xế xe công nghệ (Grab) vào ngày 30/7 tại địa bàn thị xã Tân Uyên. Trong ảnh, hiện trường nơi tài xế Grab bị cướp sát hại. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra, công an tỉnh Bình Dương thu thập hình ảnh camera của trạm thu phí trên đường ĐT747B đã hé lộ chân dung hai đối tượng sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản. (Ảnh: Công an Bình Dương) Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, hai tên cướp đã thuê tài xế xe ôm Grab chở đến địa điểm vắng để sát hại. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1984, quê Thanh Hóa; tạm trú ở phường Bình Chuẩn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).(Ảnh camera chụp lại) Trước đó, ngày 31/7, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan điều tra đã liên hệ với anh để thu thập thông tin liên quan đến vụ án tài xế xe ôm công nghệ Grab bị cướp sát hại vào tối 30/7. Theo lời "hiệp sĩ" này, khoảng 21h tối 30/7, anh có nhận được cuộc gọi của một người đàn ông nói mình vừa bị cướp chiếc xe Exciter 150 phân khối. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Thông tin trên Infonet cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy xét 2 đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản của tài xế xe công nghệ (Grab) vào ngày 30/7 tại địa bàn thị xã Tân Uyên. Trong ảnh, hiện trường nơi tài xế Grab bị cướp sát hại. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, quá trình điều tra, công an tỉnh Bình Dương thu thập hình ảnh camera của trạm thu phí trên đường ĐT747B đã hé lộ chân dung hai đối tượng sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản. (Ảnh: Công an Bình Dương) Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, hai tên cướp đã thuê tài xế xe ôm Grab chở đến địa điểm vắng để sát hại. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1984, quê Thanh Hóa; tạm trú ở phường Bình Chuẩn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).(Ảnh camera chụp lại) Trước đó, ngày 31/7, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan điều tra đã liên hệ với anh để thu thập thông tin liên quan đến vụ án tài xế xe ôm công nghệ Grab bị cướp sát hại vào tối 30/7. Theo lời "hiệp sĩ" này, khoảng 21h tối 30/7, anh có nhận được cuộc gọi của một người đàn ông nói mình vừa bị cướp chiếc xe Exciter 150 phân khối. (Ảnh: Công an Nhân dân)