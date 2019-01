Hàng loạt “tiệc ma túy” thác loạn trong quán karaoke bị bắt quả tang

Thông tin trên Tiền Phong cho biết, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa kiểm tra quán karaoke ở phường Tích Sơn (TP Vĩnh Yên) phát hiện 5 thanh niên có hành vi sử dụng ma túy trái phép trong phòng karaoke VIP 2 do Nguyễn Xuân Thắng (35 tuổi, ngụ phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên) và Võ Thị Mỹ Lan (18 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đứng ra tổ chức. Công an vừa ra lệnh bắt khẩn đối với Võ Thị Mỹ Lan và Nguyễn Xuân Thắng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.) Trước đó, tại một số địa phương, cơ quan chức năng cũng đã đột kích, bắt quả tang nhiều nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong các phòng hát karaoke. Cụ thể, vào rạng sáng 1/1, gần 100 cảnh sát TP Nha Trang (Khánh Hoà) bất ngờ ập vào quán karaoke trên đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải, phát hiện hơn 60 khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. (ảnh: CAND) Hàng chục người có biểu hiện phê thuốc lắc, nằm ngồi trên các ghế salon. 61 nam nữ thanh niên trong số 79 người hát tại 10 phòng karaoke nêu trên khai nhận đã sử dụng chất ma túy. (ảnh: Vnexpress) Tại hiện trường, công an thu giữ 1 túi nilon và 2 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng và một số viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, công an cũng đã tạm giữ 34 xe máy, 2 xe ô tô cùng nhiều điện thoại di động của các đối tượng có liên quan. Trong ảnh: Tang vật thu giữ tại hiện trường. (ảnh: CAND) Tối 21/12/2018, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm gồm 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Dubai thuộc tổ dân phố 1, TT Hương Khê. Đáng chú ý, trong 13 người có một số đối tượng là cán bộ, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Hương Khê. Theo nguồn tin của Vietnamnet, 1 người là Phó Giám đốc 1 ngân hàng ở huyện Hương Khê; 1 cán bộ kiểm lâm huyện và 2 cô giáo. (ảnh: Vietnmanet) Qua khám xét, tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói nilon màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác (ma túy tổng hợp), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (ảnh: Vietnamnet) Bước đầu, các đối tượng khai nhận tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm, nên đã rủ nhau sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh cho kết quả cả 13 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Ma túy tại hiện trường vụ việc. (ảnh: Vnexpress) Tại Đồng Nai, vào khoảng 3h30, ngày 9/12/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke 268 (tại KP.11, phường An Bình) và phát hiện hàng chục thanh niên nghi sử dụng ma túy trong các phòng hát. (ảnh: Báo Đồng Nai) Công an ập vào 4 phòng hát tại tầng 3 của quán karaoke này thì phát hiện có tổng cộng 50 thanh niên (nam nữ) đang tụ tập nhảy múa trong trạng thái phê ma túy. (ảnh: Nhân Dân) Theo công an, các đối tượng đến quán thuê phòng nhưng không hát karaoke mà chỉ mở nhạc với công suất lớn để “bay” lắc. Tại hiện trường, công an phát hiện có rất nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tại một số phòng hát còn có nhiều chất bột màu trắng (nghi ma túy tổng hợp) được các đối tượng ném vương vãi dưới nền nhà. (ảnh: Tuổi Trẻ) Nhóm thanh niên được đưa về trụ sở công an làm việc. Qua thử nhanh, công an xác định, có 48 người (trên tổng số 53 người đưa về đồn) dương tính với ma túy. Được biết, các đối tượng thanh niên nam nữ tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. (ảnh: Công an nhân dân). Trước đó, vào 1h sáng 19/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào kiểm tra quán Karaoke Galaxy, địa chỉ số 391 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, do ông Lê Mạnh Hùng là chủ quán. Tại 4 phòng có 22 thanh niên nam, nữ đang nhảy múa trên nền nhạc to ầm ĩ, có biểu hiện sử dụng ma túy. Trong ảnh: Nam nữ thanh niên trong quán karaoke. (Ảnh:Zing.vn) Kiểm tra tại 4 phòng này, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, thuốc lắc và “cỏ Mỹ” (một loại cần sa tổng hợp). Trong ảnh: Công an thu giữ nhiều ma túy trong các phòng hát. (Ảnh: Zing) Qua kiểm tra có 21 trường hợp dương tính với chất ma túy. Các đối tượng khai nhận mua các chất ma túy rồi rủ nhau đi hát karaoke để tổ chức sử dụng. (ảnh: Người Đưa tin)./.

Thông tin trên Tiền Phong cho biết, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa kiểm tra quán karaoke ở phường Tích Sơn (TP Vĩnh Yên) phát hiện 5 thanh niên có hành vi sử dụng ma túy trái phép trong phòng karaoke VIP 2 do Nguyễn Xuân Thắng (35 tuổi, ngụ phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên) và Võ Thị Mỹ Lan (18 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đứng ra tổ chức. Công an vừa ra lệnh bắt khẩn đối với Võ Thị Mỹ Lan và Nguyễn Xuân Thắng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.)

Trước đó, tại một số địa phương, cơ quan chức năng cũng đã đột kích, bắt quả tang nhiều nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong các phòng hát karaoke. Cụ thể, vào rạng sáng 1/1, gần 100 cảnh sát TP Nha Trang (Khánh Hoà) bất ngờ ập vào quán karaoke trên đường 2 Tháng 4, phường Vĩnh Hải, phát hiện hơn 60 khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. (ảnh: CAND) Hàng chục người có biểu hiện phê thuốc lắc, nằm ngồi trên các ghế salon. 61 nam nữ thanh niên trong số 79 người hát tại 10 phòng karaoke nêu trên khai nhận đã sử dụng chất ma túy. (ảnh: Vnexpress) Tại hiện trường, công an thu giữ 1 túi nilon và 2 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng và một số viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, công an cũng đã tạm giữ 34 xe máy, 2 xe ô tô cùng nhiều điện thoại di động của các đối tượng có liên quan. Trong ảnh: Tang vật thu giữ tại hiện trường. (ảnh: CAND)



Tối 21/12/2018, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt quả tang ổ nhóm gồm 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Dubai thuộc tổ dân phố 1, TT Hương Khê. Đáng chú ý, trong 13 người có một số đối tượng là cán bộ, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Hương Khê. Theo nguồn tin của Vietnamnet, 1 người là Phó Giám đốc 1 ngân hàng ở huyện Hương Khê; 1 cán bộ kiểm lâm huyện và 2 cô giáo. (ảnh: Vietnmanet) Qua khám xét, tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói nilon màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác (ma túy tổng hợp), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho việc sử dụng ma túy . Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (ảnh: Vietnamnet) Bước đầu, các đối tượng khai nhận tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm, nên đã rủ nhau sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh cho kết quả cả 13 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Ma túy tại hiện trường vụ việc. (ảnh: Vnexpress) Tại Đồng Nai, vào khoảng 3h30, ngày 9/12/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke 268 (tại KP.11, phường An Bình) và phát hiện hàng chục thanh niên nghi sử dụng ma túy trong các phòng hát . (ảnh: Báo Đồng Nai) Công an ập vào 4 phòng hát tại tầng 3 của quán karaoke này thì phát hiện có tổng cộng 50 thanh niên (nam nữ) đang tụ tập nhảy múa trong trạng thái phê ma túy. (ảnh: Nhân Dân) Theo công an, các đối tượng đến quán thuê phòng nhưng không hát karaoke mà chỉ mở nhạc với công suất lớn để “bay” lắc. Tại hiện trường, công an phát hiện có rất nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tại một số phòng hát còn có nhiều chất bột màu trắng (nghi ma túy tổng hợp) được các đối tượng ném vương vãi dưới nền nhà. (ảnh: Tuổi Trẻ) Nhóm thanh niên được đưa về trụ sở công an làm việc. Qua thử nhanh, công an xác định, có 48 người (trên tổng số 53 người đưa về đồn) dương tính với ma túy. Được biết, các đối tượng thanh niên nam nữ tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. (ảnh: Công an nhân dân). Trước đó, vào 1h sáng 19/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào kiểm tra quán Karaoke Galaxy, địa chỉ số 391 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, do ông Lê Mạnh Hùng là chủ quán. Tại 4 phòng có 22 thanh niên nam, nữ đang nhảy múa trên nền nhạc to ầm ĩ, có biểu hiện sử dụng ma túy. Trong ảnh: Nam nữ thanh niên trong quán karaoke. (Ảnh:Zing.vn) Kiểm tra tại 4 phòng này, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, thuốc lắc và “cỏ Mỹ” (một loại cần sa tổng hợp). Trong ảnh: Công an thu giữ nhiều ma túy trong các phòng hát. (Ảnh: Zing) Qua kiểm tra có 21 trường hợp dương tính với chất ma túy. Các đối tượng khai nhận mua các chất ma túy rồi rủ nhau đi hát karaoke để tổ chức sử dụng. (ảnh: Người Đưa tin)./.