Hiện trường nghi án giết người tình rồi tự thiêu ở Bình Dương

Ngày 20/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một có mặt điều tra hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Tống Văn Đ. (SN 1984, quê Sóc Trăng) và chị Thạch Thị C. (SN 1994, ngụ Bình Phước). Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (ảnh: CAND)