Thi thể người phụ nữ dưới giếng hoang, nghi bị chồng sát hại

Ngày 6/3/2019, Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhận được đơn trình báo của người thân về việc chị Phan Thị Hiền (SN 1989, quê ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), lấy chồng và thường trú ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái mất tích.

Theo đơn trình báo, gia đình ở Lai Châu đã mất liên lạc với chị từ 10 ngày trước, hỏi chồng chị là anh Nguyễn Văn Huy (SN 1985) thì anh này không biết vợ mình đi đâu. Suốt 10 ngày qua, gia đình đã tích cực tìm kiếm tung tích chị, nhưng không có kết quả.

Hiện trường đào giếng phát hiện thi thể 1 phụ nữ.

Quá trình điều tra, tìm kiếm tung tích chị Phan Thị Hiền, Công an huyện Trấn Yên nghi ngờ dưới chiếc giếng hoang mới vùi lấp khoảng 2 tháng trước có vấn đề.

Chiều 19/4, lực lượng chức năng đã cùng gia đình dùng máy xúc đào giếng lên và phát hiện xác một phụ nữ trong tình trạng bị quấn chăn, đang phân hủy mạnh.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và nhận diện của gia đình, nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Hiền, thường trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Gia đình đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị Hiền đã có một đứa con trên 3 tuổi. Trước khi chị Hiền mất tích, vợ chồng chị có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi vợ mất tích, Nguyễn Văn Huy đã dẫn một người phụ nữ khác về chung sống như vợ chồng tại ngôi nhà hai vợ chồng ở trước đó.

Sáng 20/4, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, nạn nhân đã được gia đình đưa về quê ở Lai Châu an táng. Chồng nạn nhân là Nguyễn Văn Huy - nghi can giết vợ đang được cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, phá án./.

