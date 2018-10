Hiện trường vụ tiêu diệt tội phạm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng

Rạng sáng 26/10, cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới, tiêu diệt 1 đối tượng, thu giữ 3 bánh heroin cùng nhiều vũ khí nóng. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Nghệ An) Khoảng 0h ngày 26/10, tại khu vực dốc Kẽm thuộc bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương, phát hiện có 3 đối tượng đang mang theo ma túy và vũ khí, lập tức, Ban chuyên án tiến hành bao vây, nổ súng chỉ thiên nhằm tuyên truyền, kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Tuy nhiên, 3 đối tượng đã sử dụng súng AK bắn về lực lượng chức năng hòng chống trả. Để đảm bảo tuyệt đối cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, Ban chuyên án quyết định nổ súng tấn công. Khám hiện trường, cảnh sát phát hiện một đối tượng khoảng 30 tuổi trúng đạn tử vong. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 3 bánh heroin; 12.000 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng AK, 18 viên đạn và 2 quả lựu đạn. Toàn bộ tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an Nghệ An) Các lực lượng chuẩn bị vũ khí trước khi lên đường triệt phá đường dây ma túy. (Ảnh: Công an Nghệ An)

