Hình ảnh nghi phạm sát hại nhân viên bảo vệ ở Nghệ An

Ngày 17/10, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiến hành điều tra vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu thuộc xóm 2, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nạn nhân là anh Đặng Văn Thành (SN 1974, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhân viên bảo vệ của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.



Hình ảnh nghi phạm điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân trên đường chạy trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tìm được phương tiện là chiếc xe mô tô BKS 37F2-0188, nhãn hiệu Honda Dream II, màu sơn nâu cùng một chiếc mũ bảo hiểm của nạn nhân tại bãi đất trống sau khu vực khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.



Cơ quan điều tra cũng đã thu thập được hình ảnh của đối tượng gây án. Đối tượng là nam giới, mặc quần áo màu sáng (dạng quần áo công nhân). Sau khi gây án đối tượng bị thương.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, khoảng 6h45 ngày 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng bị khóa, ông Thọ gọi điện cho bảo vệ Thành không được nên đi quanh trụ sở cơ quan.

Lúc này ông bàng hoàng phát hiện bảo vệ Đặng Ngọc Thành đã tử vong trên vũng máu ở sau tòa nhà chính, trước nhà để xe cơ quan. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, cạnh thi thể nạn nhân có chiếc đồng hồ và điện thoại của nạn nhân cũng bị đập vỡ.



Cũng Theo ông Thọ, khi vào trụ sở kiểm tra, ông phát hiện cánh cửa phía sau tòa nhà bị kẻ gian phá để đột nhập vào trong rồi phá cửa kính của phòng thủ quỹ cơ quan. Kẻ gian sau đó tháo chốt cửa vào để phá két sắt. Kẻ gian đục phá két sắt nhưng chỉ phá được một lỗ nhỏ và không lấy được gì bên trong. Bên trong két lúc đó chỉ có giấy tờ và 14 triệu đồng tiền mặt.



Qua khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ được 1 con dao cán sắt nghi là hung khí mà kẻ thủ ác dùng để sát hại nhân viên bảo vệ. Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện một đôi giày màu đen, nghi là của hung thủ để lại tại hiện trường.



Đến sáng 15/10, gia đình, người thân và cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tiến hành làm lễ mai táng cho nạn nhân Thành theo phong tục địa phương.



Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ./.