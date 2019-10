Bảo vệ cơ quan bảo hiểm bị sát hại: Truy tìm xe máy của nạn nhân

Chiều 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tích cực tiến hành điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Giết người cướp tài sản" xảy ra vào đêm 13 rạng sáng 14/10 tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến nạn nhân là ông Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú tại xã Quỳnh Hồng) tử vong.



Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu - nơi xảy ra vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra thông báo truy tìm chiếc xe máy BKS 37F2-0188, nhãn hiệu Dream II, màu nâu. Xe có yếm màu trắng, có giỏ để hàng màu đen, có một gương bên trái (loại của hãng sản xuất).

Nếu ai phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm trên đề nghị thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An theo số điện thoại 069.2904.512 hoặc 0904.651.777. Đây là chiếc xe máy của nạn nhân Đặng Ngọc Thành thường ngày sử dụng.



Như VOV.VN đã thông tin trước đó, sáng sớm 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đến cơ quan làm việc, thấy cửa khóa nên gọi cho bảo vệ là Đặng Ngọc Thành nhưng không được.



Ông Thọ đi vào phía trong và ra phía sau tòa nhà làm việc thì bàng hoàng phát hiện ông Thành đã tử vong. Thi thể nằm phía trước nhà để xe của cơ quan, xung quanh có rất nhiều máu. Trên thi thể của nạn nhân có rất nhiều vết thương ở vùng đầu và người… Đồng thời cũng có nhiều vết va đập, cạnh đó có một viên gạch. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.



Nhận được thông tin, Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng phong tỏa hiện trường phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, ông Thành tử vong trong tư thế nằm sấp, vùng mặt của nạn nhân bị đánh biến dạng. Bên cạnh có một viên gạch, có khả năng đây là công cụ gây án của nghi phạm. Ngoài ra, két sắt trong phòng kế toán của trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu bị phá. Từ trong khu nhà làm việc đi ra phía cửa phụ có vết hằn kéo dài hàng chục mét, là vết trượt kéo chiếc két sắt để trộm cắp tài sản nhưng không có tiền nên kẻ gian đã bỏ lại. Nơi để két sắt đã bị nghi phạm đập vỡ kính cửa nách, tháo chốt trong của cửa để vào phòng. Đặc biệt, chiếc xe máy của ông Thành cũng đã “bốc hơi”.



Theo ông Đặng Ngọc Thọ, tài sản trên người của bảo vệ này là đồng hồ và điện thoại bị đập vỡ để lại hiện trường.

Bảo vệ Thành làm việc tại đơn vị này hơn 1 năm qua theo diện hợp đồng. Bảo vệ này được đánh giá là người hiền lành, siêng năng và khỏe mạnh. Gia đình ông Thành thuộc diện khó khăn khi chăm bố mẹ già ốm yếu. Người vợ làm giáo viên nhưng bị bệnh tim. Phía đơn vị hiện cũng đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình của bảo vệ Thành và phối hợp với gia đình để chuẩn bị lo thủ tục mai táng.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc./.