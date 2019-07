Hơn 100 cảnh sát bất ngờ tấn công 27 điểm đánh bạc ở Buôn Ma Thuột

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền giao dịch hàng ngày lên đến hàng tỷ đồng.



Lực lượng chức năng khám xét tại một địa điểm (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Số đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này hoạt động rất tinh vi, khép kín, có sự câu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng.

Nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan Công an, các đối tượng chọn những nơi có tường bao kín cổng để hoạt động, sử dụng nhiều lớp cửa và trang bị hệ thống camera quan sát, đồng thời cử người canh gác, cảnh giới phía ngoài; sử dụng công nghệ cao.

Tang vật thu được gồm cả hung khí (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Khi giao nhận tiền thắng thua chúng thường hẹn tại những điểm bí mật đã được quy ước trước và không cố định. Vì vậy, việc thâm nhập, thu thập thông tin, tài liệu, xác minh để tổ chức đấu tranh xử lý nhóm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ.

Sau thời gian kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, tổ chức giám sát, theo dõi, nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu về hoạt động của nhóm đối tượng nêu trên, Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức xác lập chuyên án nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc này.

cùng nhiều chứng cứ, tài liệu (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Tối 5/7, các mũi trinh sát với hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức đột kích, tấn công 24 địa điểm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột mà các đối tượng tổ chức hoạt động.

Mở rộng công tác đấu tranh, các lực lượng trinh sát tiếp tục tổ chức đột kích, khám xét tại 3 địa điểm khác; tạm giữ, làm việc nhiều đối tượng và thu giữ nhiều phương tiện, tài sản, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

tiền tại hiện trường có liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Trong quá trình công an đột kích, một số đối tượng và thân nhân đối tượng đã có các hành vi chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ, tiêu hủy chứng cứ phạm tội, tuy nhiên đều đã bị các lực lượng chức năng trấn áp kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.