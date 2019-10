Kẻ sát hại nam thanh niên vì ghen tuông đã ra đầu thú

Sáng nay (24/10), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng Chu Văn Thảo (SN 1981, quê Điện Biên), đang bị truy nã, đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc liên quan đến án mạng khiến 1 thanh niên 17 tuổi tử vong.

Đối tượng Chu Văn Thảo ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo thông tin ban đầu, chị Đ.T.T.N (SN 1982, ngụ tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) và Chu Văn Thảo có quan hệ vợ chồng.



Trong quá trình sinh sống, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị N. đang làm thủ tục ly hôn. Thời gian này, N. có quen biết qua mạng xã hội với anh V.N.T (SN 2002, quê Lâm Đồng).

Ngày 20/10, T. điện thoại hẹn N. đi uống nước. Khi T. đi đến hẻm 60 Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một để đón N. thì bất ngờ Chu Văn Thảo xuất hiện và xông vào đánh T.

Không dừng lại ở đó, Thảo còn dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.