Kẻ sát hại tài xế Grab bị bắt gọn nhờ thông tin từ người dân

Liên quan đến vụ sát hại tài xế Grab ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang hoàn thiện hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) trong chiều 1/10.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh: Trọng Phú)

Trao đổi nhanh về thông tin truy bắt hai đối tượng, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo từ gia đình nạn nhân về tìm người mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị tổ chức lực lượng để xác minh, tìm kiếm đối tượng gây án.

"Nhờ sự giúp đỡ của truyền thông, đặc biệt là những thông tin cung cấp từ người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã phối hợp với Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Yên Bái, bắt giữ thành công hai đối tượng đang trong quá trình lẩn trốn" - Trung tá Ngọc nhấn mạnh.

Cũng theo ông Ngọc, vụ án này gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi man rợ. Lực lượng công an khuyến cáo đối với những người hành nghề xe ôm và lái xe taxi phải nâng cao ý thức cảnh giác, phải tự nhận diện các đối tượng trong quá trình hành nghề để tránh những sự cố đáng tiếc.

Hai đối tượng Đinh Văn Giáp (trái) và Đinh Văn Trường.

"Các đối tượng là người tỉnh ngoài, đến hoạt động phạm tội mà không cư trú trên địa bàn. Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn. Địa điểm các đối tượng bỏ trốn là địa bàn rộng lớn, không thân thuộc với công an thành phố, do vậy hết sức khó khăn" - Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho biết thêm.

Qua những lời khai ban đầu, xác định đối tượng trực tiếp sát hại tài xế Nguyễn Cao S. (18 tuổi, Thanh Hóa) là Đinh Văn Giáp. Đối tượng Trường khai chỉ đứng xem và sau đó bỏ trốn cùng Giáp lên Yên Bái trên chiếc xe Exciter của nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về Hà Nội, tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ hành vi và những lời khai./.