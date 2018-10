Khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên bị ép xe vào lề, bị chém gục

Đến tối 12/10, theo TTXVN, Công an quận 8 (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường Phú Định (phường 16, quận 8). (ảnh: Tin tức) Danh tính nạn nhân được xác định ban đầu là Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ phường 15, quận 8). (ảnh: Tin tức) Theo thông tin ban đầu vào chiều 12-10, anh Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ quận 8) điều khiển xe máy bị hai đối tượng dùng mã tấu đuổi theo (ảnh: Người Lao động) Nam thanh niên chạy đến số 49 Bến Phú Định (quận 8) thì bị đối phương đuổi kịp, ép xe vào lề chém tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ. (ảnh: Người Lao động) Nhiều người dân chạy túa ra xem, thấy nạn nhân bị tấn công nằm thoi thóp trên đường với vết thương trên lưng, rồi tử vong sau đó. (ảnh: Vietnamnet) Anh Huy, chủ căn nhà số 49 cho biết trên zing.vn, thời điểm đó anh đang làm việc trước hiên nhà thì thấy nạn nhân ngã xe xuống. (ảnh: zing.vn) “Tôi nghe được câu chửi ‘mày hả con chó’ và chỉ kịp thấy 2 cái bóng người chở nhau bằng xe máy vụt ngang qua. Sự việc diễn ra quá nhanh”, anh Huy nói. Trong ảnh: Vị trí gần nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Google Maps). Hiện các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 8 đang mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng gây ra vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn. Trong ảnh: Người dân lội nước xem cơ quan công an khám nghiệm, điều tra hiện trường vụ án mạng (ảnh: Vietnamnet) 7b3e201fb1a892af3e81d05d23195bd2/5bc491b0/2018_10_13/SPDwro95RA/video1539356067.mp4

Đến tối 12/10, theo TTXVN, Công an quận 8 (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường Phú Định (phường 16, quận 8). (ảnh: Tin tức) Danh tính nạn nhân được xác định ban đầu là Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ phường 15, quận 8). (ảnh: Tin tức) Theo thông tin ban đầu vào chiều 12-10, anh Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ quận 8) điều khiển xe máy bị hai đối tượng dùng mã tấu đuổi theo (ảnh: Người Lao động) Nam thanh niên chạy đến số 49 Bến Phú Định (quận 8) thì bị đối phương đuổi kịp, ép xe vào lề chém tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ. (ảnh: Người Lao động) Nhiều người dân chạy túa ra xem, thấy nạn nhân bị tấn công nằm thoi thóp trên đường với vết thương trên lưng, rồi tử vong sau đó. (ảnh: Vietnamnet) Anh Huy, chủ căn nhà số 49 cho biết trên zing.vn, thời điểm đó anh đang làm việc trước hiên nhà thì thấy nạn nhân ngã xe xuống. (ảnh: zing.vn) “Tôi nghe được câu chửi ‘mày hả con chó’ và chỉ kịp thấy 2 cái bóng người chở nhau bằng xe máy vụt ngang qua. Sự việc diễn ra quá nhanh”, anh Huy nói. Trong ảnh: Vị trí gần nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Google Maps). Hiện các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 8 đang mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng gây ra vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn. Trong ảnh: Người dân lội nước xem cơ quan công an khám nghiệm, điều tra hiện trường vụ án mạng (ảnh: Vietnamnet)