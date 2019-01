Khám nghiệm hiện trường vụ thi thể phụ nữ có nhiều vết bầm ở vườn hoa

Theo Anninhthudo, sáng 8/1, một số người dân đi tập thể dục tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã phát hiện thi thể người phụ nữ mặc áo gió mỏng, không có quần, tử vong trong tư thế nằm sấp. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân được phong tỏa. (ảnh: zing.vn) Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (ảnh: VNmedia) Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím. (ảnh: Anninhthudo) Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân được mang đi. Trong ảnh: Vườn hoa Nguyễn Trãi (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Google Maps. Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, cơ quan chức năng chưa tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận đang tiến hành điều tra, làm rõ. (ảnh: PhunuNew) Hiện cơ quan CSĐT Công an quận đang tiến hành điều tra, làm rõ. (ảnh: Người đưa tin)

Theo Anninhthudo, sáng 8/1, một số người dân đi tập thể dục tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã phát hiện thi thể người phụ nữ mặc áo gió mỏng, không có quần, tử vong trong tư thế nằm sấp. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân được phong tỏa. (ảnh: zing.vn) Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (ảnh: VNmedia) Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím. (ảnh: Anninhthudo) Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân được mang đi. Trong ảnh: Vườn hoa Nguyễn Trãi (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Google Maps. Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, cơ quan chức năng chưa tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận đang tiến hành điều tra, làm rõ. (ảnh: PhunuNew) Hiện cơ quan CSĐT Công an quận đang tiến hành điều tra, làm rõ. (ảnh: Người đưa tin)