Sát hại mẹ và em trai: Nghi can rời khỏi nhà với “động thái “ngáo đá

1. Sát hại mẹ và em trai 6 tuổi rồi lấy tài sản bỏ trốn: Sau khi gây án xong có người nhìn thấy Bảo rời khỏi nhà với những động thái như kẻ “ngáo đá”. Qua đấu tranh khai thác, Bảo khai nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột và em trai trước khi cướp đoạt một số nữ trang bằng vàng cùng điện thoại và xe máy rồi tẩu thoát. Trong ảnh: Nghi can Nguyễn Võ Ngọc Bảo. 2. Bắt tạm giam nam sinh lớp 10 đâm chết người ở Quảng Nam. Đối tượng bị bắt là Đặng Xuân Hùng (lớp 10/3, trú thôn 4, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, chứng kiến hai nam sinh cùng trường đánh nhau, Hùng lao vào can ngăn nhưng bị Tuấn đánh chảy máu mũi. Tức giận, Hùng cầm vật nhọn đâm vào hông khiến Tuấn chảy nhiều máu và tử vong. Trong ảnh, trường THPT Nam Trà My. (Ảnh: VTC News) 3. Nữ tiểu thương bị đâm gục tại chợ: Nạn nhân là bà Trần Thị Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho). Trước đó, trong lúc bán hàng bà Nga xảy ra mâu thuẫn với ông Bùi Chí Dũng (54 tuổi) cũng là tiểu thương chợ Thạnh Trị, Tiền Giang. Trong lúc xô xát, bất ngờ ông Dũng dùng dao thủ sẵn đâm bà Nga nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Trong ảnh, hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) 4. Mâu thuẫn việc tiểu bậy, một người đàn ông bị đâm chết: Theo đó, trong lúc đi tìm nhà người quen tại thị trấn Tân Túc, ông N.T.H., 42 tuổi, có đi vệ sinh trước cửa nhà Đặng Thanh Sang (25 tuổi). Thấy vậy, Sang cầm roi điện ra nói chuyện. Trong lúc cự cãi, Sang dí roi điện người ông H. khiến ông này tử vong. Khám nghiệm tử thi, bước đầu công an xác định nạn nhân chết do suy hô hấp tuần hoàn từ vết thương thấu ngực gây thủng phổi và động mạch chủ. (Ảnh minh họa). 5. Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt: Cơ quan Công an huyện Việt Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Hoàng Ngọc Minh (trưởng công an xã Nghĩa Trung) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Năm 2015 Minh nhận 300 triều đồng của anh Luyến (cùng địa phương) để xin việc cho con gái anh này vào ngành Công an. Tuy nhiên, sau 3 năm Minh vẫn không lo được việc và nhiều lần hứa hẹn hoàn trả lại số tiền trên song không thực hiện. (Ảnh minh họa). 6. Cha bị khởi tố vì giúp con đánh người: Vụ việc xảy ra cuối tháng 11/2018. Lúc này, thấy con trai mình là Trần Hữu Văn (35 tuổi, cùng trú xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn) cãi nhau hàng xóm. Bực tức, ông Mạnh cùng con trai lao vào dùng gậy và đá đánh, ném vào anh Hồ khiến anh bị thương nặng. Anh Hồ đưa vào viện trong tình trạng vơ xương đỉnh trán, chấn thương sọ não. Trong ảnh, hai bố con ông Mạnh. (Ảnh: PLO) 7. Triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử: Rạng sáng ngày 6/1, tại thành phố Lào Cai, Cục An ninh mạng - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc trá hình bằng máy trò chơi, tạm giữ 49 đối tượng, trong đó có 23 người nước ngoài. Được biết, các con bạc đến chơi sẽ nạp thẻ với tỷ lệ quy đổi theo thỏa thuận, khi kết thúc các con bạc có thể đổi điểm tương đương ra tiền mặt. Trong ảnh, đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (người đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: TTXVN