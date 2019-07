Khám xét doanh nghiệp khai thác cát ở Huế, thu giữ nhiều tài liệu

Ngày 2/7, Đại tá Phan Văn Minh, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tối 1/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp một số đơn vị tiến hành khám xét trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm tại địa chỉ số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế để điều tra làm rõ sai phạm của doanh nghiệp này.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tại Công ty Tuyết Liêm.

Công tác khám xét, thu thập hồ sơ kéo dài đến hơn 1h sáng 2/7. Sau nhiều giờ khám xét, Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, hóa đơn liên quan đến các hoạt động kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng, xây dựng công trình, khai thác cát, sỏi… của doanh nghiệp này.



Đại tá Phan Văn Minh cho biết, các cán bộ chuyên trách đang tiến hành phân loại xác minh. Theo hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác cát, sỏi, xây dựng công trình…

Ngoài ra, trong khoảng 1 năm trở lại đây, doanh nghiệp này được mệnh danh là "trùm" cát xây dựng với nhiều bãi chứa lớn được tích trữ khi địa phương này rơi vào tình trạng thiếu nguồn cát cung cấp cho thị trường./.