Vụ án thủy điện Sơn La: Công an kết luận điều tra bổ sung

Ngày 30/6, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chuyển kết luận điều tra bổ sung vụ án sai phạm trong đền bù dự án thủy điện Sơn La sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La.

Như vậy, thời gian điều tra bổ sung đã được Cơ quan an ninh điều tra thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong vòng 1 tháng, sau khi nhận được quyết định trả hồ sơ.

Bà Tòng Thị Hiền - Chủ tọa phiên tòa, công bố quyết định trả hồ sơ vụ án.

Trước đó, ngày 5/6, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định trả hồ sơ xét xử Trương Tấn Dũng, cùng các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc bồi thường tái định cư tại dự án thủy điện Sơn La.

Quyết định trả hồ sơ của Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề. Cụ thể, làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời gian hiệu lực và nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi bị cáo trong từng giai đoạn thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 15/4/2014 của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Yêu cầu rõ hơn về việc thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất đối với khu vực trong và ngoài mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Sơn La giai đoạn 2014-2016 được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai năm nào? Có được thực hiện theo quy định về cơ chế đặc thù đối với dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ không?

TAND tỉnh yêu cầu làm rõ diện tích sử dụng đất thực tế trong và ngoài khu vực mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Sơn La của hộ Đèo Văn Ban? Xác định có đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất không? Làm rõ việc thu hồi đất, đền bù giải phóng tổng mặt bằng dự án nhà máy thủy điện Sơn La đối với hộ Đèo Văn Ban vào năm 2003?

Bổ sung toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng phòng hộ cho Đèo Văn Ban năm 2003 và tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại về diện tích đất và việc bồi thường đối với hộ Đèo Văn Ban (giai đoạn từ năm 2003 đến trước năm 2014 và từ năm 2016 đến năm 2017).

Làm rõ yêu cầu của UBND huyện Mường La và Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Mường La đối với số tiền đã bồi thường, hỗ trợ cho hộ Đèo Văn Ban.

Xem xét trách nhiệm của Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đo đạc Bảo Bình; trách nhiệm của đại diện UBND xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La trong việc ký xác nhận các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất đối với hộ Đèo Văn Ban.

Sau gần 1 tháng tiến hành điều tra bổ sung, tại Kết luận số 02/KLĐT-PA09 của cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã điều tra bổ sung 5 yêu cầu mà Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đưa ra.

Bản Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan an ninh điều tra chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục đề nghị truy tố các bị can trong vụ án về hành vi phạm tội như Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 05 ngày 7/06/2018 và bản kết luận điều tra bổ sung số 01 ngày 2/9/2018 của Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị can Trương Tuấn Dũng, Phan Tiến Diện, Phan Đức Chính, Phan Xuân Khoa, Trần Mạnh Trì, Nguyễn Văn Thanh, Tòng Văn Thành, Lê Quang Duy, Ngô Xuân Vân, Đèo Văn Ban phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999; Các bị can Mai Văn Quang, Bùi Văn Tân, Vũ Hồng Giang phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2, Điều 165, Bộ luật hình sự năm 1999; Các bị can Triệu Ngọc Hoan, Sòi Ngọc Hùng, Đỗ Tiến Đồng, Cà Văn Tỉnh phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 2, Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.

Không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đo đạc Bảo Bình và các ông Cà Văn Sinh, Quàng Văn Thoa, Lò Văn Ọi, Quàng Văn Chau./.