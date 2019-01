Khởi tố 9 đối tượng ở Thừa Thiên Huế dùng hung khí để hỗn chiến

PC_Article_AfterShare_1

Sáng nay (12/1), Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam 9 đối tượng dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn tại thị xã Hương Thủy vào chiều 25/12/2018. Những đối tượng vừa bị Công an thị xã Hương Thủy khỏi tố.

9 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Khanh, 34 tuổi; Phan Văn Mùi, 28 tuổi; Nguyễn Văn Thành, 28 tuổi (cùng trú phường Thủy Châu); Nguyễn Văn Phi, 32 tuổi; Trương Văn Đức, 30 tuổi (cùng trú phường Thủy Phương); Lê Vũ Quốc Bảo, 32 tuổi; Ngô Hữu Đức Minh, 29 tuổi (cùng trú phường Thủy Dương); Nguyễn Bá Đình, 25 tuổi; Nguyễn Bá Đẳng, 25 tuổi (cùng trú phường Thủy Lương).

Trước đó, khoảng 16h chiều ngày 25/12/2018, sau khi gọi điện biết nhóm của Bảo (gồm: Bảo, Minh, Mùi, Đình và Đằng) đang ở quán "Tân 9h-21h", đường Sóng Hồng, phường Phú Bài nên nhóm của Khanh, (gồm Khanh, Phi, Đức và Thành) mang theo hung khí là dao và ống tuýp sắt để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Bảo. Thấy nhóm của Khanh đến, nhóm Bảo đã lấy hàng trăm vỏ chai bia ở trong quán ném liên tiếp về phía nhóm của Khanh.

Đối tượng Lê Vũ Quốc Bảo tại cơ quan Công an.

Do không thể tiếp cận để đánh nhóm của Bảo nên Khanh, Phi, Đức, Thành đã ném lại gạch đá, ống tuýp sắt, dao, vỏ chai bia về phía nhóm Bảo.

Cuộc “hỗn chiến” qua lại kéo dài hơn 20 phút, gây náo loạn cả khu vực. Khi lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng mới dừng lại và tìm cách trốn thoát.

Sau quá trình củng cố hồ sơ và điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam 9 đối tượng này./.

