Khởi tố, bắt giam nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc

Liên quan đến vụ đối tượng đột nhập vào nhà truy sát gia đình người Hàn Quốc, hôm nay (6/1), Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thực hiện Lệnh tạm giam đối với Lee Hyeong Won (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc ) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Đối tượng Lee Hyeongwon.

Qua đấu tranh khai thác, Lee Hyeong Won khai nhận: Trước đó ngày 1/11/2019, đối tượng từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê phòng trọ ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 ở chung với người bạn. Sau đó, đối tượng xin làm việc cho một nhà hàng karaoke ở quận 5. Lee Hyeong Won có quen biết với gia đình bà Jung Yuong Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) qua cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cách đây 4 năm.

Qua tìm hiểu biết gia đình bà này khá giả và sống ở khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7 nên Lee đã theo dõi một thời gian. Đêm 20/12/2019, sau khi đi phát tờ rơi quảng cáo cho nhà hàng của mình ở Phú Mỹ Hưng thì rạng sáng ngày 21/12/2019 đối tượng đến nhà bà Jung Yuong Sook quan sát rồi leo tường rào vào căn nhà và đi xuống bếp lấy con dao.

Trong lúc đi tìm tài sản để lấy thì bị bà Jung Yuong Sook phát hiện, nên Lee Hyeong Won dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghe tiếng kêu, chồng bà là ông Yoon Sang Yong (50 tuổi) và con gái Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) chạy đến cũng bị đối tượng dùng dao tấn công. Lee Hyeong Won uy hiếp và yêu cầu cô gái dẫn đi lấy tiền. Khi Lee Hyeong Won không để ý thì cô gái đã vùng bỏ chạy. Lee Hyeong Won sau đó lấy 3 triệu đồng, 4 điện thoại và xe hơi hiệu Chervolet Spark tẩu thoát sang khu vực cầu Thủ Thiêm, quận 2 rồi đốt xe phi tang và vứt toàn bộ điện thoại.

Đối tượng về phòng trọ tiếp tục trộm thêm 2000 USD mang đi tiêu xài và thuê khách sạn trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để ở chờ đến ngày xuất cảnh. Sau nhiều ngày truy xét, chiều ngày 25/12/2019, trinh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ đối tượng sau 4 ngày tung người tìm kiếm.

Hiện Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ để điều tra thêm hành vi trộm cắp tài sản của Lee Hyeong Won./. Bắt nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc, đốt ô tô phi tang VOV.VN - Nghi can cũng mang quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 1/11/2019. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.