Khởi tố bị can Nguyễn Thái Lực, em trai Chủ tịch Công ty Alibaba

Sau nhiều ngày bị tạm giữ để phục vụ điều tra mở rộng, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (người em út của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba).

Nguyễn Thái Lực tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999), Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành để làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt khoảng 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba.



Như vậy, đến thời điểm này, ngoài Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, Tổng Giám đốc) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, đến nay Nguyễn Thái Lực cũng đã bị công an khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, Lực có tham gia đứng tên trong tổng số 600 ha đất nông nghiệp mà công ty Alibaba thu gom mua, tự vẽ ra một số dự án "ma", sau đó quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng...

Ngoài vị trí là Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, Nguyễn Thái Lực còn là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu và Công ty Địa ốc Long Thành Ali, trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đáng nói, lô đất ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ xảy ra vụ chống đối đoàn cưỡng chế vào giữa tháng 6/2019 vừa qua là do Lực đứng tên chủ sở hữu. Bên cạnh đó, Lực còn đứng tên chủ sở hữu nhiều dự án “ma” khác của Alibaba vừa được Công an TPHCM công bố.



Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TPHCM, Công an các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận mở rộng điều tra về anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và đồng bọn./.