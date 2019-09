Tạm giữ Nguyễn Thái Lực - em trai CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Liên quan đến những sai phạm tại Công ty Địa ốc Alibaba, ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Lực, là em ruột Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba. để mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Thái Lực đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp. (ảnh: Công an TPHCM)

Trước đó, công an đã triệu tập Nguyễn Thái Lực (SN 1999, quê Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức) - Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành để điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt khoảng 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba.

Như vậy, ngoài Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, đến nay công an tạm giữ thêm Nguyễn Thái Lực và triệu tập bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của ông Luyện - Giám đốc phụ trách tài chính của công ty).

Ông Nguyễn Thái Lực- Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu và Công ty Địa ốc Long Thành Ali, trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu.

Lực được xác định là đã tiếp sức cho anh trai thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, lô đất ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ xảy ra vụ chống đối đoàn cưỡng chế vào giữa tháng 6/2019 vừa qua là do ông Lực đứng tên chủ sở hữu.

Ngoài ra, Lực còn đứng tên chủ sở hữu nhiều dự án “ma” khác của Alibaba vừa được Công an TPHCM công bố. Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an TP.HCM, Công an các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận mở rộng điều tra về anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn./.