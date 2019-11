Khởi tố cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô 3 bé gái

Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh – TPHCM vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng – cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP về tội dâm ô với trẻ em. Thông tin được Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cung cấp cho báo chí trong cuộc họp báo chiều nay (18/11).

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng cho biết, vào chiều 15/11, Công an Phường 13 quận Bình Thạnh tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Lê Thị Lan, tạm trú tại phường Phước Kiển, huyện Nhà Bé, có con gái 14 tuổi bị xâm hại trong quá trình được lưu giữ ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM.

Cụ thể, theo tố cáo của chị Lan, từ ngày 25/5/2019 đến 28/6/2019, con gái chị được ở phòng C2 của trung tâm, bị cán bộ Nguyễn Tiến Dũng thực hiện hành vi dâm ô. Sau khi công an Phường 13 hoàn tất thủ tục tiếp nhận giải quyết trình báo đã chuyển cho Cơ quan điều tra quận Bình Thạnh. Công an quận đã tiến hành điều tra xác minh lại thông tin, mở rộng điều tra, thu thập củng cố thêm chứng cứ xem có dấu hiệu tội phạm hay không.



Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng cho biết, ngoài tiếp xúc với con gái chị Lan, thì công an quận cũng làm việc với 2 bé gái khác, cùng là bạn được lưu giữ ở phòng C2 với con chị Lan, vừa là nhân chứng, vừa là bị hại trong vụ việc này.



Sau khi củng cố lời khai chứng cứ, công an quận Bình Thạnh đã có báo cáo về Công TPHCM. Ngày 17/11, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan cùng phối hợp làm rõ xử lý vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm.



Cơ quan công an cùng Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Tiến Dũng. Qua quá trình làm việc, ông Dũng thành khẩn nhận lỗi, phối hợp với cơ quan điều tra cung cấp thông tin. Theo khai nhận của ông Dũng, ông này đã xâm hại 3 bé gái từ 2 lần trở lên. Tất cả hành vi đều xảy ra trong ca trực tối của ông Dũng. Theo đó, lợi dụng quá trình đi kiểm tra, ông Dũng đã đề nghị cho các bé thuốc lá, đổi lại, 3 bé gái phải đáp ứng nhu cầu dâm ô của ông Dũng.



Sáng nay, sau khi đánh giá toàn bộ sợ việc, cơ quan điều tra đã gửi hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Thạnh, đề nghị khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng về tội dâm ô đối với trẻ em. Công an quận vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu, tìm thêm các nạn nhân khác nếu có./.