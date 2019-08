Khởi tố đối tượng điều khiển xe chở gỗ tông CSGT

Liên quan đến vụ việc đối tượng nghiện ma túy điều khiển xe chở gỗ trái phép tông vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, sáng 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng.



Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng bị khởi tố về hành vi "Chống đối người thi hành công vụ".

Theo Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi “chống đối người thi hành công vụ”.



Hùng là đối tượng điều khiển xe ô tô loại 12 chỗ mang biển kiểm soát 60K-7065 chở gỗ trái phép vào chiều 27/7 tại thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro. Khi bị phát hiện và bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe, Hùng cố tình điều khiển xe bỏ chạy 11km rồi tông trực diện vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên tỉnh lộ 667.

Xe chở gỗ trái phép do đối tượng Nguyễn Thanh Hùng điều khiển.

Hậu quả, vụ tông xe làm Đại úy Nguyễn Đức Nhã, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro bị thương nặng. Một chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an cũng bị hư hỏng.



Kết quả điều tra bước đầu xác định, trên xe của đối tượng Hùng vận chuyển trái phép khoảng 200kg gốc gỗ Hương, Cẩm và Bằng lăng. Thời điểm điều khiển xe, đối tượng Hùng dương tính với ma túy đá. Đối tượng này cũng từng có một tiền án về tội Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, bị Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa xử phạt 6 tháng tù giam vào năm 2009.



Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trước mắt cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, tạm giam đối tượng Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trong quá trình điều tra, sẽ tiếp tục đấu tranh, làm rõ những hành vi vi phạm khác của đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật./.