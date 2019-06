Khởi tố kẻ môi giới đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Chanh (còn gọi là Hằng, SN 1985, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.



Moong Thị Chanh tại cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2018, Moong Thị Chanh từ Trung Quốc về Việt Nam để thăm gia đình. Vào đầu tháng 4/2019, một người đàn ông tên là Moong Phò Tới (trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) gọi điện cho Chanh thông báo có chị Cụt Mẹ A., đang mang thai muốn sang Trung Quốc.

Moong Thị Chanh liên lạc với một phụ nữ tên Phương (trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn, hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc) hỏi có lấy người mang thai sang Trung Quốc bán con không thì được Phương đồng ý.



Sau đó, Chanh trực tiếp liên lạc cho A. thống nhất nếu A. sang Trung Quốc sinh con trai sẽ trả cho 70 triệu đồng, sinh con gái được 60 triệu. Chị A. đồng ý.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Chanh đưa chị A. ra khu vực biên giới phía Bắc rồi vượt biên sang Trung Quốc. Người phụ nữ tên Phương đón cả hai về nhà.



Tại đây, A. sinh hạ một bé gái. Bé gái này được Phương bán cho một người Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ (hơn 180 triệu đồng tiền Việt Nam). Phương đưa cho Chanh 3 vạn nhân dân tệ (khoảng 96 triệu đồng), theo thỏa thuận ban đầu, Cụt Mẹ A. được 70 triệu, số còn lại Moong Thị Chanh giữ tiêu xài cá nhân.



GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ./.