Khởi tố Kỹ thuật viên chụp X quang hiếp dâm bệnh nhi 13 tuổi

Chiều qua 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tống đạt, quyết định khởi tố bị can đối với Mùa A Chớ, sinh năm 1991, kỹ thuật viên chụp X quang bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Tại cơ quan điều tra, Mùa A Chớ khai nhận toàn bộ hành vi đã gây ra cho bệnh nhi L. T. N. Lợi dụng nghề nghiệp, Chớ đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân khi mới 13 tuổi 14 ngày. Lời khai của Mùa A Chớ tại cơ quan điều tra cũng trùng khớp với tố cáo của cháu bé.

Bị can Mùa A Chớ tại cơ quan công an.

Trước đó, vào chiều ngày 21/5 vừa qua, tại Khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, sau khi Mùa A Chớ, KTV chẩn đoán hình ảnh chụp X quang phổi cho bệnh nhân nữ 13 tuổi, (trú tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai), bệnh nhân này đã báo với người nhà là bị Chớ hiếp dâm. Ngay sau đó, người nhà đã xông vào phòng khám và đòi đánh KTV này. Rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã kéo đến, gây mất trật tự tại khu vực chụp X quang.



Ngay sau khi được báo cáo, Ban giám đốc Bệnh viện đã chủ động mời Công an huyện đến hỗ trợ giải quyết vụ việc. Sau đó, các bên liên quan đã được mời lên trụ sở Công an huyện để lấy lời khai, xác minh. Theo đó, Công an huyện Quỳnh Nhai đã có lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Mùa A Chớ vì đã có hành vi “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo lời kể của cháu bé, khi mới vào phòng thì Chớ bảo cháu đứng chụp; sau đó, bảo cháu cởi áo nằm lên bàn. Nằm xuống bàn một lúc cháu thấy kỹ thuật viên này sờ vào những bộ phận nhạy cảm của mình. Ít phút sau, cháu được Chớ bảo vào phòng rửa phim để khám tiếp. Trong phòng rửa phim rất tối và kỹ thuật viên này đã thực hiện hành vi hiếp dâm. Do quá sợ hãi và trong bóng tối, cháu bé đã không dám phản ứng gì.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

