Khởi tố nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ cùng 3 thuộc cấp

Sau quá trình điều tra, xác minh, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Vinh (SN 1968, nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ) và bà Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1982, kế toán) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Khoản 2, Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Ngày 20/5 đơn vị tiếp tục tiến hành khởi tố thêm 2 bị can là Ngũ Thị Mai (SN 1982) và Cao Thị Vân (SN 1981) - nguyên Thủ quỹ tại BQL rừng phòng hộ Quỳnh Lưu.

Diện tích rừng ở Quỳnh Lưu bị phá.

Trước đó, nhiều hộ dân ồ ạt chặt phá rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu để chuyển đổi hình thức sang trồng dứa. Được biết, khu vực rừng này được giao khoán cho các hộ dân chăm sóc, bảo vệ từ trước những năm 2010.

Ngay sau khi sự việc được phát giác, BQL rừng phòng hộ Bắc Nghệ An, chính quyền địa phương và lực lượng Kiểm lâm địa bàn đã tiến hành điều tra, tuy nhiên tình hình không được xử lý triệt để.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu có công văn yêu cầu các cấp, ngành liên quan thực hiện một số nội dung, trong đó giao UBKT Huyện ủy có kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc chặt phá rừng tại các địa phương, đơn vị liên quan.

Theo kết luận của UBKT Huyện ủy Quỳnh Lưu, ông Võ Văn Vinh đã buông lỏng việc quản lý vốn đầu tư trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2009 – 2012; Không trả đầy đủ chế độ được Nhà nước cấp cho các hộ dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ theo Dự án 611/QĐ-TTg.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc làm rõ các dấu hiệu vi phạm./.