Khởi tố nhóm học sinh bán ma túy trong trường học

Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Hầu hết các bị can trong vụ án này đang là học sinh THPT.

Trước đó, vào ngày 18/3/2019, tại thôn Đập, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), công an huyện Hữu Lũng bắt quả tang Hà Văn Hoàng (SN 2002), trú tại xã Thiện Kỵ, Hữu Lũng (học sinh trường THPT Vân Nham, huyện Hữu Lũng); Sầm Lan Anh (SN2001), trú tại xã Thanh Sơn, Hữu Lũng (đã bỏ học) đang bán ma túy cho Tô Văn Quý (SN 1999) trú tại xã Đồng Tiến, Hữu Lũng.

Công an thu giữ trên người Tô Văn Quý 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, kết luận giám định là ma túy đá Methamphetamine. Đối tượng khai nhận vừa mua số ma túy này của Hoàng và Lan Anh.

Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Hoàng và Sầm Lan Anh khai nhận trong thời gian từ ngày 13/3 đến ngày 18/3, nhóm đối tượng này đã bán ma túy đá cho trên 30 con nghiện, chủ yếu là học sinh đang học tại trường THPT Vân Nham, huyện Hữu Lũng.

Cùng tham gia bán ma túy với Hà Văn Hoàng và Sầm Lan Anh còn có Hoàng Văn Hoàn (SN 2001); Hứa Văn Chân (SN 2002); Vy Văn Chung (SN 2002); Đào Trọng An (SN 2003) đều là học sinh trường THPT Vân Nham, huyện Hữu Lũng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

