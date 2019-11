Lạm dụng chức vụ PGD chi nhánh TPBank tất toán sổ tiết kiệm của khách

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015).



Nguyễn Hoài Thương là Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (viết tắt là TPBank), chi nhánh Phạm Hùng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoài Thương trong thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKS nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của Ngân hàng TPBank, căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, cho thấy, bị can Nguyễn Hoài Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Phạm Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, Thương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng TPBank.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.