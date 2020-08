Làm rõ việc nhóm thanh niên gây rối trước cổng Công an phường ở Lào Cai

Theo đó, báo cáo của Công an phường Lào Cai cho thấy, vào khoảng 0h10 phút ngày 26/7, trên tuyến đường Minh Khai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai (đoạn gần khách sạn Galaxy), Tổ công tác trực thuộc Công an phường trong quá trình tuần tra phát hiện một xe motor hiệu Wave Alpha không gương, không yếm, không biển kiểm soát nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.



Nhóm thanh niên xếp ghế, xếp xe tụ tập gây rối trước cổng Công an phường Lào Cai

Qua kiểm tra, chiếc xe không có giấy tờ hợp lệ, trong cốp xe lực lượng chức năng phát hiện một bình xịt hơi cay nên đề nghị chủ xe là Vi Tường An (sinh năm 1998, trú tại xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) tới trụ sở Công an phường làm rõ.



Trong lúc Công an phường đang làm việc với Vi Tường An tại trụ sở trên đường Nguyễn Huệ, thì có 3 nam thanh niên (trong đó có một người tên Đăng) kéo đến trụ sở Công an cản trở, gây sức ép với lực lượng chức năng.



Khi bị mời ra ngoài, 3 nam thanh niên nói trên không về mà gọi thêm một số thanh niên khác tới, kéo ghế ngồi tụ tập trước cổng trụ sở Công an phường gây mất trật tự, lớn tiếng vọng vào trong nói với Vi Tường An rằng “Không nhận gì hết, không được ký vào cái gì…”



Tới 1h15 cùng ngày, Công an phường ra nhắc nhở các thanh niên giải tán nhưng nhóm này không chấp hành. Khi Công an đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân không thanh niên nào xuất trình được. Tiếp đó, Công an yêu cầu vào trụ sở để xác minh nhân thân, lai lịch, nhóm thanh niên không chấp hành, có những lời nói chửi bới, thách thức, có hành động xô đẩy, buộc lực lượng Công an tiến hành khống chế.



4 đối tượng gây rối và Vi Tường An đều sử dụng ma túy

Trong số 5 thanh niên bị khống chế có 4 người, cùng với chủ chiếc xe vi phạm là Vi Tường An, qua kiểm tra cho thấy trước đó đều có sử dụng ma túy. Nhóm thanh niên khai nhận, bị Đăng (người đã bỏ chạy khỏi hiện trường) lôi kéo đến tụ tập gây sức ép để Công an phường thả Vi Tường An. Hiện, tất cả đã được lập hồ sơ để đi cai nghiện bắt buộc.



Người còn lại là nữ giới, tên Ngô Thúy Nga (sinh năm 1998, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) có quen biết với Đăng từ trước, trong lúc di chuyển trên xe taxi ngang qua trụ sở Công an phường, chứng kiến nhóm của Đăng tụ tập trước cổng rồi giằng co với lực lượng chức năng nên đã lấy điện thoại ra quay. Khi bị phía Công an phường đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân, Nga không xuất trình được và bị đưa vào trụ sở làm rõ. Sau khi xác minh cụ thể nhân thân, lai lịch, Nga đã được về nhà.



Còn đối với nam thanh niên tên Đăng, phía Công an phường Lào Cai đã gửi giấy mời tới trụ sở làm việc nhưng đến nay thanh niên này vẫn chưa có mặt.



Theo Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an thành phố Lào Cai, sau khi vụ việc xảy ra có một số dư luận liên quan đến quá trình khống chế nhóm thanh niên khiến 2 trường hợp bị chấn thương mềm, Công an thành phố đã thành lập Tổ công tác để làm rõ, rà soát quy trình nghiệp vụ, nếu phát hiện sai sót sẽ xử lý cán bộ, còn các thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật cũng sẽ bị xử lý theo quy định./.