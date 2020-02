Lào Cai: Say rượu đốt nhà mình, đốt cả 3 nhà hàng xóm

Khoảng 12h trưa 10/2, tại thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ cháy lớn, nguyên nhân do một đối tượng say rượu gây ra.

Hiện trường vụ cháy

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan Công an địa phương cho thấy, thủ phạm gây cháy là người trong thôn, có tên Hoàng Văn Sáu, sinh năm 1993.

Sau khi uống rượu, Sáu đã đốt cháy bếp nhà mình, sau đó tiếp tục cầm bật lửa sang đốt nhà ông Vương Hồng Quân, bà Vương Thị Sáu và ông Vương Văn Phong ở cùng xóm.

Hậu quả, nhà ông Quân và bà Sáu bị thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản, riêng nhà ông Phong do có người ở nhà kịp thời can thiệp, dập tắt nên may mắn thoát nạn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Sáu khai nhận vì say rượu không làm chủ được hành vi gây nên hậu quả đáng tiếc.

Được biết, hộ ông Vương Hồng Quân và hộ bà Vương Thị Sáu có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy, UBND xã Khánh Yên Hạ đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ các hộ bị thiệt hại ổn định đời sống.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định./.