Lộ mặt kẻ vận chuyển lượng ma túy cực “khủng” ở bến xe An Sương

Đêm 27/3, cảnh sát giao thông và tổ công tác 363 Công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ 1 xe bán tải cùng 1 người nước ngoài đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi là ma túy qua địa bàn TP.HCM. (ảnh: Tuổi trẻ) “Hiện Công an TPHCM đang khám xét nhiều địa điểm nghi là kho chứa ma túy ở ven thành phố và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án”, lãnh đạo Công an TPHCM cho hay. Trong ảnh: Công an khám xét chiếc xe bán tải nghi chở ma tuý. (ảnh: Tiền Phong) Cũng theo vị này, số ma tuy được bắt giữ rất lớn, hiện đang kiểm đếm và trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Tang vật của một vụ án. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN) Sau khi khám xét tại hiện trường, số lượng ma tuý cũng như người đàn ông ngoại quốc được đưa về công an huyện Hóc Môn, TPHCM tiếp tục công tác điều tra. Trong ảnh: Vị trí bắt xe chở ma túy. (Ảnh: Google Maps) Theo Tiền Phong, công an xác định kẻ vận chuyển số hàng trên là người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Trong ảnh: Kẻ vận chuyển số lượng ma tuý cực khủng bị bắt. (ảnh: Tiền Phong) Qua kiểm tra ban đầu ước lượng khoảng 800 bánh nghi heroin. Trong ảnh: Lực lượng chức năng chặn chiếc xe bán tải nghi chở ma túy (ảnh: Tiền Phong) Tuy nhiên cơ quan công an cho biết chỉ chắc chắn đã giám định tất cả mới công bố chính xác số lượng của tang vật nghi là ma túy này. (ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

