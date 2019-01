Lời khai man rợ của kẻ giết người phụ nữ, trốn xuống tàu làm ngư phủ

Như tin đã đưa về vụ giết một phụ nữ ở Phú Quốc, sáng 12/1, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là chị Lâm Thị Thu (43 tuổi) ở phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nghi phạm Nguyễn Minh Động bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu biển. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc (ảnh: Công an cung cấp) Theo lời khai của nghi phạm, tên này đã ép xe nạn nhân vào tối 2/1 khi thấy chị Thu đi một mình ở ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ. Trong ảnh: Nghi phạm được cảnh sát biển đưa về Hải đội 401 vào khuya 11/1. (Ảnh: Zing.vn) Khi chị Thu ngã xuống đường, Động đánh vào đầu, mặt cho đến lúc nạn nhân nằm bất động. Trong ảnh: Xã Dương Tơ (màu đỏ), nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps). Nghi can sau đó cướp đi 3 chiếc nhẫn, 2 vòng vàng (18 và 24K) rồi nhờ người quen xin cho theo tàu cá làm ngư phủ. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể chị Thu (ảnh: Tiền Phong) Sáng nay (12/1), ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đến thăm và trao thưởng 10 triệu đồng cho Công an huyện Phú Quốc vì đã nhanh chóng phá vụ án. (Ảnh: zing.vn) Trong ảnh: Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, thưởng nóng cho lực lượng phá án. (ảnh: Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL)

