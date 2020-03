Long An triệt phá trường gà quy mô lớn, tạm giữ 26 con bạc

Chiều nay (29/3), Công an tỉnh Long An cho biết, vừa triệt phá trường gà quy mô lớn tạm giữ 26 đối tượng, 10 con gà, 42 xe máy và 100 triệu đồng.

Hai con bạc nhảy xuống kênh trốn nhưng bị công an bắt giữ đưa lên bờ.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Bến Lức bất ngờ tập kích trường gà tại một bãi đất trống ở ấp 2, xã Nhựt Chánh. Thời điểm này có khoảng 100 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức cá độ đá gà...

Trong lúc các thanh niên đang say sưa cá độ, chung tiền ăn thua thì bất ngờ cảnh sát hình sự nổ súng, áp sát khống chế giữ được 26 đối tượng ngay tại hiện trường. Nhiều đối tượng tháo chạy tán loạn, một số nhảy xuống một con kênh gần đó tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 42 xe máy, 10 con gà, 8 cặp cựa sắt, 4 cặp cựa sắt đã gắn vào 4 con gà, 80 cuộn băng keo, hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ tang vật liên quan.



Phan Ngọc Châu (40 tuổi), ngụ ấp 7, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, người đứng ra tổ chức trường gà này, đã bị công an tóm gọn. Bước đầu đối tượng Châu đã thừa nhận đứng ra tổ chức trường gà. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.