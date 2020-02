“Ma men” cầm dao đoạt mạng người đi đường

Ngày 28/2, thông tin từ UBND xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 22h ngày 27/2, do say rượu, Trần Văn Hóa (trú tại xã Kỳ Tiến) đã dùng dao đâm chết một người đi đường.



Vào thời điểm trên, sau khi uống rượu say, Hóa ra gần sân vận động xã Kỳ Tiến đón xe, rồi dùng dao đâm chết anh Dương Quốc Hảo (SN 1985, trú ở thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến). Sau khi gây án, Trần Văn Hóa đã bị công an địa phương bắt giữ.

Được biết, Hóa thường hay rượu chè, gây sự và đã có 2 đời vợ nhưng đều không có con, người vợ thứ 2 hiện đã bỏ về nhà ngoại./.