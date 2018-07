“Mắt xích” trong đường dây ma túy Triệu Ký Voòng vừa bị bắt là ai?

Chiều 15/7, thông tin trên Tiền Phong cho biết, mở rộng điều tra, Phòng cảnh sát phòng chống ma túy (PC47), công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt khẩn cấp Liễu Văn Cây (SN 1974) tại nhà riêng của y ở thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Đối tượng này là mắt xích quan trọng trong đường dây nhập heroin từ miền Tây Nghệ An ra biên giới Lạng Sơn rồi vận chuyển sang Trung Quốc. Trong ảnh: "Trùm" ma túy Triệu Ký Voòng (ảnh giữa) lôi kéo nhiều đối tượng tham gia đường dây vận chuyển ma túy. (Ảnh: Zing) Trước đó, vào tháng 5/2018. lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã triệt pháđường dây buôn bán, vận chuyển ma túy khủng do ông Triệu Ký Voòng (SN 1969), trú tại khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu. Trong ảnh: "Trùm" ma túy Triệu Ký Voòng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiền Phong) Triệu Ký Voòng (khoanh đỏ) đã liên kết với các đối tượng ở nhiều điểm nóng về ma túy như: Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Thái Nguyên…; đặc biệt là các đối tượng ở bên Lào, Trung Quốc để mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy heroin từ Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, với số lượng hàng trăm bánh heroin trong mỗi lần giao dịch. (Ảnh: Dân Việt) Khi chỉ đạo các đối tượng trong đường dây, Voòng thường không ở Lạng Sơn mà di chuyển đến các địa phương khác gọi điện thoại để tạo chứng cứ ngoại phạm. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Xuân Lân (SN 1981, trú tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La; nguyên cán bộ kiểm lâm tham gia đường dây ma túy với Voòng). (Ảnh: zing.vn) Nắm được di biến động của đối tượng, khoảng 17h30 ngày 16/5, tại thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn), các đơn vị nghiệp vụ Công an Lạng Sơn tổ chức lực lượng đón lõng chiếc xe bán tải mang BKS 29C-806.74 di chuyển từ Sơn La theo tuyến quốc lộ 1A về Lạng Sơn do Phạm Xuân Lân điều khiển. Trên xe có Phạm Xuân Dũng (35 tuổi, em ruột Lân cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 20 bánh heroin khi bóc tách vách ngăn thành xe. (Ảnh: CAND) Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với đối tượng Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) thu giữ 57 triệu đồng, 1 ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. (Ảnh: Tiền Phong) Qua đấu tranh khai thác, Triệu Ký Voòng khai nhận thuê Lân và Dũng (ảnh) vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 2,8 tỷ đồng. (Ảnh: Tiền Phong)./.

