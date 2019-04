Mâu thuẫn nợ nần, dùng xẻng đánh chết người

Ngày 28/4, ông Trần Thượng Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, người nhà nạn nhân vẫn đang để thi thể tại hiện trường xảy ra vụ án mạng để yêu cầu làm rõ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h30 ngày 27/4, người nhà ông Nguyễn Thọ Tuyên (50 tuổi, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) nhận được điện thoại của người dân về việc ông Tuyên được đưa đi cấp cứu do bị đánh tại ngôi nhà đang làm dở của ông Vũ Văn Minh (trú tại xã Trung Thành).

Ngay sau đó, người thân đã đưa ông Tuyên đến phòng khám Đa khoa Bảo Sơn (đóng tại địa bàn xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Rất đông người thân tập trung tại ngôi nhà xảy ra sự việc yêu cầu làm rõ cái chết của ông Tuyên.

Bức xúc trước cái chết oan ức của ông Tuyên người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về thẳng tại ngôi nhà đang làm của ông Minh để yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An về vụ án mạng. Ngay trong đêm, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ.



Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông Tuyên có vay Vũ Văn Minh một khoản tiền. Chiều 27/4, khi ông Tuyên đến ngôi nhà đang làm dở của Minh để trả nợ thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.