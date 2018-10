Mâu thuẫn trên sông Lam, dùng kích điện giết người

Ngày 12/10, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoa (SN 1984, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra tội Giết người.

Trần Văn Hoa tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 10h30’ ngày 1/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của Công an huyện Hưng Nguyên với nội dung: Sáng cùng ngày, anh Hồ Đức Trỗi (SN 1994) và Trần Văn Định (SN 1987 cùng trú tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên) đi thuyền ra sông Lam để đóng cọc, thả lưới bắt rươi thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác.

Một trong số những người này dùng kích điện dí vào người anh Trỗi, sau đó rời khỏi hiện trường bằng thuyền theo hướng ngược dòng sông Lam. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Trỗi đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc. Đến chiều 1/10, tổ công tác đã xác định 6 đối tượng nghi vấn đều trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Công an triệu tập các đối tượng về trụ sở UBND xã Liên Minh để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, đối tượng Trần Văn Hoa đã bỏ trốn.

Từ lời khai của 5 đối tượng và những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Tổ công tác đã xác định đối tượng gây ra cái chết của anh Trỗi chính là Trần Văn Hoa.

Đến khoảng 7h ngày 2/10, biết không thể trốn thoát, Hoa đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình./.

Giết người chỉ vì mâu thuẫn khi sửa xe Chỉ vì mâu thuẫn trong việc sửa xe, nhóm thanh niên đã xông vào nhà chém người trong đêm. Thi hành án tử hình kẻ giết người vì nghi bị nhìn đểu Hội đồng Thi hành án tỉnh Vĩnh Long vừa đưa tử tù Dương Tuấn Khang đến điểm thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.