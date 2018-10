Nóng mặt vì bị chê bai, gã đàn ông lạnh lùng đâm chết bà hàng xóm

Giết người hàng xóm, phi tang xác dã man vì bị chê bai: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Minh Thế - ảnh (SN 1984, trú xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi giết người.(Ảnh: Người Lao Động) Trước đó, sáng 2/10, bà Trần Thị Thuận, là hàng xóm đến nhà Thế chơi. Tại đây, bà Thuận có nhiều lời lẽ chê bai Thế, dù trước đó Thế đã cảnh báo không thích nghe người khác chê. Bực tức, Thế dùng cây gỗ gắn sắt nhọn đâm chết bà này rồi mang xác ra giếng phi tang. Sau đó, em dâu Thế phát hiện sự việc nên trình báo công an. Trong ảnh: khu vực Thế phi tang xác nạn nhân. (Ảnh: Thanh Niên) Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên tử vong: Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là Hoàng Huy Hợp (SN 1988, ở thôn 16, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên). Đêm 10/10, Hợp cùng nhóm người đi gặp nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn, tuy nhiên xảy ra cãi vã, hai bên lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Hợp bị nhóm đối thủ đâm chém nhiều nhát, dẫn tới tử vong do mất máu cấp. (Ảnh: An ninh Hải Phòng) Truy đuổi, bị trộm chó đạp trọng thương: Rạng sáng 9/10, anh B. cùng một số bạn đang lưu thông trên đường Cây Keo (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) thì phát hiện 2 đối tượng dùng nỏ điện để trộm chó. Nhóm anh B. tri hô thì 2 thanh niên này bỏ chạy. Bị truy đuổi, 2 tên này đã đạp ngã xe anh B. khiến nạn nhân bị thương nặng. 2 đối tượng bị nhóm bạn anh B. tiếp tục truy đuổi và khống chế, bàn giao cho công an. (Ảnh: Người Lao Động) Giám đốc công ty bị băng nhóm buôn ma túy bắt cóc đòi 1,3 tỷ đồng: Công an quận Tân Bình, TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng có liên quan đến vụ bắt cóc giám đốc một doanh nghiệp vận chuyển, khi ông này nhận gói bưu phẩm bên trong được cho là có lượng lớn ma túy được ngụy trang tinh vi. Trước đó, Hoàng Văn Đãng nhờ người tên Hương mang gói bưu phẩm đến Công ty dịch vụ vận chuyển M. Sài Gòn để chuyển ra Hà Nội. Tuy nhiên, qua kiểm tra, kiện hàng bị trả lại vì nghi là hàng cấm. Sợ liên lụy, chủ công ty vận chuyển đã phi tang kiện hàng. Bất ngờ, 1 tháng sau, nhóm người nhận là người của bà Hương đến đòi lại kiện hàng. Nghe chủ công ty trả lời kiện hàng bị công an thu giữ, nhóm người đã lao vào đòi công ty bồi thường 1,3 tỷ đồng, thậm chí bắt cóc, gây thương tích cho chủ công ty. Diễn biến mới nhất vụ cầm lựu đạn cố thủ hơn 14 tiếng ở Nghệ An: Liên quan vụ án Lê Ngọc Sơn (35 tuổi, trú thành phố Vinh) cầm lựu đạn cố thủ trong nhà hơn 14 tiếng đồng hồ, thông tin trên VnExpress dẫn lời trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với Lê Ngọc Sơn về các tội: Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản. Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương) bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ. Cả hai đều bị tạm giam 3 tháng. Khởi tố vụ án nam thanh niên bị nhóm người chém ở Phú Thọ: Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” để làm rõ nhóm côn đồ chém anh Vũ Mạnh Hùng (tên gọi khác Hùng “tặc”, SN 1994, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Thêm 5 người liên quan đến vụ Phó Chủ tịch huyện ở Phú Thọ bị bắt: Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Hòa (ảnh) - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) bị bắt tạm giam về tội tham ô tài sản, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan điều tra còn đang phân loại, xác định thêm có 5 người liên quan đến vụ việc. 5 người có liên quan đến vụ việc này đều là cán bộ, nhân viên của Ban quản lý dự án huyện Thanh Thủy. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng. (Ảnh: UBND huyện Thanh Thuỷ)

