Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ, khởi tố ông Đinh La Thăng

Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an ngày 20/1 đưa tin, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cùng ngày đã thực hiện các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cụ thể, quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Bình (SN 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Các bị can bị khởi tố, điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

