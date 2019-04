Ngăn hát đàn ca tài tử, một thanh niên bị chém trọng thương

Chiều 2/4, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng chém người phải nhập viện cấp cứu có liên quan đến mâu thuẫn tại buổi đàn ca tài tử ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo để điều tra, xử lý theo các quy định của pháp luật.

Lê Minh Hải nhập viện trong tình trạng đa vết thương

Trước đó, khoảng 21h ngày 1/4, ông Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi, ngụ ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) đến nhà bà Nguyễn Thị Bụng (64 tuổi, ở ấp An Quới cùng xã An Thạnh Thủy) dự đám giỗ và có tham gia chương trình đàn ca tài tử.



Có mặt ở đám giỗ, Lê Minh Hải (36 tuổi ngụ ấp An Quới) đến chửi mắng không cho ông Ánh hát nên hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Hải về nhà lấy một ống tuýp sắt đi qua tiếp tục chửi và dọa đánh ông Ánh. Thấy vậy, ông Ánh gọi điện cho con trai là Nguyễn Chí Cường (21 tuổi) đến rước ông về. Tiếp đó, Cường gọi điện cho em trai là Nguyễn Chí Trung (17 tuổi) nói lại sự việc trên và kêu đến phụ rước ông Ánh về.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Cường và Trung mang theo dao đến nơi nhìn thấy Hải cầm ống tuýp sắt đứng chửi nên cả hai đuổi chém Hải cho đến khi mọi người can ngăn mới bỏ về. Hải được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, Lê Minh Hải bị đa vết thương ở vùng thái dương, vai trái, canh tay trái, vành tai, cổ, lưng; nứt sọ thái dương, gãy xương đòn…

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Chí Cường và Nguyễn Chí Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho Lê Minh Hải./.

Vụ vợ dùng kéo đâm chết chồng ở Tiền Giang: Lời khai của nghi phạm VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, bà Diễm không kìm chế được cơn tức giận, liền lấy kéo đâm chết chồng.

Lý lịch bất hảo của đối tượng nổ súng, cướp tiền ở chợ Long Biên VOV.VN - Đối tượng nổ súng, cướp tiền ở chợ Long Biên có tới 4 tiền án, không có nghề nghiệp, thường sử dụng ma túy.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

PC_Article_AfterShare_1