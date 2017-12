Nghi phạm giết người bị bắt sau 21 năm “mai danh ẩn tích“

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 21/12, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiệp (SN 1971, HKTT ở Động Xuyên, Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam) sau 21 năm trốn Lệnh truy nã về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan công an

Theo tài liệu của cơ quan công an, tháng 12/1996, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Hiệp đã dùng dao nhọn đâm chết ông Nguyễn Văn Sâm (ở thôn Hiếu Hạ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trần Văn Hiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam ra Lệnh truy nã số 32, ngày 16/3/1996, với tội danh “Giết người”.

Trong quá trình trốn truy nã, đối tượng lẩn trốn tại nhiều địa bàn như: Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang và làm nhiều nghề khác nhau. Khoảng năm 2000, Trần Văn Hiệp trốn về địa bàn phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh lấy vợ, có 4 con và sinh sống ở đây từ đó đến nay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian dài mật phục, theo dõi các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã phối hợp bắt giữ đối tượng ngay tại nhà ở tổ 7, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đang di lý đối tượng Trần Văn Hiệp về Công an tỉnh Hà Nam để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Công an tuần tra lúc rạng sáng, phát hiện kẻ trốn truy nã VOV.VN - Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra công an phường Quảng An phát hiện, bắt giữ đối tượng đang bị truy nã.