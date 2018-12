Nghi phạm trộm hơn 8 tỷ đồng ở Vĩnh Long bị bắt trong khách sạn

1. Vụ trộm 8,3 tỷ đồng ở Vĩnh Long: Liên quan vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 27/12, công an đang kêu gọi đồng phạm của Hồ Đức Thiện (ảnh) 33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. (ảnh: Tuổi Trẻ) Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, sau 3 tuần nỗ lực điều tra, ngày 25/12, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt được Hồ Đức Thiện khi đang ở tại khách sạn trên đường Lý Thái Tổ (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cùng bạn gái. Trong ảnh: Một đối tượng đứng trước cổng nhà nạn nhân bấm chuông rồi lập tức bỏ đi, trong khi đó 1 đối tượng khác đang trộm tài sản ở trong nhà. (Ảnh công an cung cấp) Cơ quan điều tra đã tạm giữ một số tài sản, liên quan đến vụ trộm. Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm đột nhập vào nhà trộm cắp. (ảnh căt từ camera) 2. Dùng “bom bẩn”, thuốc diệt chuột ném vào nhà dân ép trả nợ: Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Luyến (SN 1979, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An) về việc trong vòng 2 tháng, gia đình anh 5 lần bị một nhóm đối tượng đến ném chất bẩn trộn luyn, thuốc diệt cỏ, diệt chuột vào nhà để ép buộc trả nợ giúp người thân. Trong ảnh: Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Sau quá trình điều tra, hiện công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Vương (SN 1987, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) được xác định cầm đầu. 3. Vụ bắt cóc, đánh đập con nợ: Do anh Lê Công Hoàn (SN 1994, quê Khánh Hòa) thua cá độ bóng đá 80 triệu đồng và không có tiền trả, nhóm 5 đối tượng đã bắt cóc, đánh đập rồi chụp ảnh gửi cho gia đình nạn nhân nhằm gây áp lực, sau đó chở "con nợ" về căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp giam lỏng. Lo sợ nguy hiểm tính mạng của anh Hoàn, gia đình đã báo công an. Chiều 23/12, khi băng nhóm này tiếp tục hẹn gặp gia đình anh Hoàn để lấy tiền thì bị công an ập vào bắt giữ. 4. Vụ “trùm” gỗ Phượng “râu”: Ngày 26/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Kiệt (52 tuổi, trú tại 1B, Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc). Trong ảnh: Lực lượng Công an tiến hành khám xét tại lán trại của Phượng “râu”. (ảnh: CAND) Bị can Kiệt bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và hành vi “Đưa hối lộ”. Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục tố tụng để bắt tạm giam thì đối tượng Kiệt đã bỏ trốn. Trong ảnh: Số gỗ tang vật bị thu giữ. (ảnh: CAND) 5. Vụ thiếu nữ mất mạng vì nhát kéo đâm nhầm của bố: Khoảng 0h30 ngày 18/12, Phan Văn Sang (44 tuổi, trú huyện Quế Võ, Bắc Ninh) và vợ xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng ở xã Hán Quảng (huyện Quế Võ). Trong cơn tức giận, Sang cầm kéo đâm nhầm vào con gái 16 tuổi. Bé gái lớp 11 được gia đình đưa đi cấp cứu ngay nhưng đã tử vong. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Phan Văn Sang để điều tra hành vi giết người. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress)./.

1. Vụ trộm 8,3 tỷ đồng ở Vĩnh Long: Liên quan vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 27/12, công an đang kêu gọi đồng phạm của Hồ Đức Thiện (ảnh) 33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. (ảnh: Tuổi Trẻ) Liên quan vụ trộm hơn 8,3 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 27/12, công an đang kêu gọi đồng phạm của Hồ Đức Thiện (ảnh) 33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. (ảnh: Tuổi Trẻ) Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, sau 3 tuần nỗ lực điều tra, ngày 25/12, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt được Hồ Đức Thiện khi đang ở tại khách sạn trên đường Lý Thái Tổ (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cùng bạn gái. Trong ảnh: Một đối tượng đứng trước cổng nhà nạn nhân bấm chuông rồi lập tức bỏ đi, trong khi đó 1 đối tượng khác đang trộm tài sản ở trong nhà. (Ảnh công an cung cấp) Cơ quan điều tra đã tạm giữ một số tài sản, liên quan đến vụ trộm. Trong ảnh: Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm đột nhập vào nhà trộm cắp. (ảnh căt từ camera) 2. Dùng “bom bẩn”, thuốc diệt chuột ném vào nhà dân ép trả nợ: Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Luyến (SN 1979, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An) về việc trong vòng 2 tháng, gia đình anh 5 lần bị một nhóm đối tượng đến ném chất bẩn trộn luyn, thuốc diệt cỏ, diệt chuột vào nhà để ép buộc trả nợ giúp người thân. Trong ảnh: Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Luyến (SN 1979, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An) về việc trong vòng 2 tháng, gia đình anh 5 lần bị một nhóm đối tượng đến ném chất bẩn trộn luyn, thuốc diệt cỏ, diệt chuột vào nhà để ép buộc trả nợ giúp người thân. Trong ảnh: Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Sau quá trình điều tra, hiện công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Vương (SN 1987, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) được xác định cầm đầu. 3. Vụ bắt cóc, đánh đập con nợ: Do anh Lê Công Hoàn (SN 1994, quê Khánh Hòa) thua cá độ bóng đá 80 triệu đồng và không có tiền trả, nhóm 5 đối tượng đã bắt cóc, đánh đập rồi chụp ảnh gửi cho gia đình nạn nhân nhằm gây áp lực, sau đó chở "con nợ" về căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp giam lỏng. Lo sợ nguy hiểm tính mạng của anh Hoàn, gia đình đã báo công an. Chiều 23/12, khi băng nhóm này tiếp tục hẹn gặp gia đình anh Hoàn để lấy tiền thì bị công an ập vào bắt giữ. Do anh Lê Công Hoàn (SN 1994, quê Khánh Hòa) thua cá độ bóng đá 80 triệu đồng và không có tiền trả, nhóm 5 đối tượng đã bắt cóc, đánh đập rồi chụp ảnh gửi cho gia đình nạn nhân nhằm gây áp lực, sau đó chở "con nợ" về căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp giam lỏng. Lo sợ nguy hiểm tính mạng của anh Hoàn, gia đình đã báo công an. Chiều 23/12, khi băng nhóm này tiếp tục hẹn gặp gia đình anh Hoàn để lấy tiền thì bị công an ập vào bắt giữ. 4. Vụ “trùm” gỗ Phượng “râu”: Ngày 26/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Kiệt (52 tuổi, trú tại 1B, Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc). Trong ảnh: Lực lượng Công an tiến hành khám xét tại lán trại của Phượng “râu”. (ảnh: CAND) Ngày 26/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Kiệt (52 tuổi, trú tại 1B, Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc). Trong ảnh: Lực lượng Công an tiến hành khám xét tại lán trại của Phượng “râu”. (ảnh: CAND) Bị can Kiệt bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và hành vi “Đưa hối lộ”. Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục tố tụng để bắt tạm giam thì đối tượng Kiệt đã bỏ trốn. Trong ảnh: Số gỗ tang vật bị thu giữ. (ảnh: CAND) 5. Vụ thiếu nữ mất mạng vì nhát kéo đâm nhầm của bố: Khoảng 0h30 ngày 18/12, Phan Văn Sang (44 tuổi, trú huyện Quế Võ, Bắc Ninh) và vợ xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng ở xã Hán Quảng (huyện Quế Võ). Trong cơn tức giận, Sang cầm kéo đâm nhầm vào con gái 16 tuổi. Bé gái lớp 11 được gia đình đưa đi cấp cứu ngay nhưng đã tử vong. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Phan Văn Sang để điều tra hành vi giết người. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress)./. Khoảng 0h30 ngày 18/12, Phan Văn Sang (44 tuổi, trú huyện Quế Võ, Bắc Ninh) và vợ xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng ở xã Hán Quảng (huyện Quế Võ). Trong cơn tức giận, Sang cầm kéo đâm nhầm vào con gái 16 tuổi. Bé gái lớp 11 được gia đình đưa đi cấp cứu ngay nhưng đã tử vong. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Phan Văn Sang để điều tra hành vi giết người. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress)./.