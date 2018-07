Người đàn bà bị đâm tử vong sau tiếng gõ cửa lúc sáng sớm

Sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh dã man ở Hải Phòng: Khoảng 5h sáng 27/7, do mâu thuẫn cá nhân, Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại ngõ 23, đường Chợ Hàng, phường Đông Hải 2, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã dùng dao sát hại anh trai ruột của mình là Đàm Văn T. (SN 1981, trú cùng địa chỉ với Hiếu). Sau đó, Hiếu tiếp tục xách dao ra đến nhà mẹ nuôi của anh Đàm Văn T. là bà Hoàng Thị Ngọc B. (trú tại đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gọi cửa rồi đâm bà này tử vong. Trong ảnh, ngôi nhà số 24/23 Chùa Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: An ninh Hải Phòng) Bắt đối tượng bắn chủ quán cà phê ở Quảng Bình: Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Long - ảnh (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý), nghi can trong vụ bắn chủ quán cà phê tên Trương Long Thành trên đường Hồ Xuân Hương (phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới) chiều 26/7. Nguyên nhân vụ nổ súng bắt nguồn từ việc Võ Hồng Quang (trú ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới) nhờ Long đi đòi nợ hộ số tiền 50 triệu đồng cho Thành mượn. Trong ảnh, số hung khí Long dùng gây án. 4 người truy sát đâm gục nam thanh niên giữa trưa: Lúc 12h30 trưa 27/7 tại cây xăng Cẩm Đông thuộc địa bàn phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong. Người dân chứng kiến cho biết, sau cuộc ẩu đả kèm tiếng chửi bới giữa một nhóm 4 người đuổi theo một nam thanh niên, một đối tượng trong nhóm đã rút dao đâm thấu lồng ngực nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ. Trong ảnh, hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Vietnamnet) Điều tra vụ điều dưỡng viên bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân: Một nữ bệnh nhân ở huyện Cam Lâm đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang để khám đại tràng sau đó bị một nam điều dưỡng của bệnh viện này hiếp dâm. Từ trình báo của nữ bệnh nhân, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, bước đầu, nam điều dưỡng đã thừa nhận hành vi của mình. Trong ảnh, phòng nội soi đại trang thuộc Bệnh viện Tâm Trí nơi xảy ra vụ việc. Bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin đi tiêu thụ: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 718P, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin. Đáng chú ý, khi thấy tổ công tác, đối tượng không giảm tốc độ mà lao thẳng vào các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hòng tẩu thoát nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Trà trộn làm khách dự đám cưới cuỗm túi đựng tiền, vàng của cô dâu: Quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An), cảnh sát nghe tiếng tri hô của người dân đuổi bắt một người đàn ông. Khi đối tượng chạy đến đường Nguyễn Sơn, phường Vinh Tân, TP Vinh thì bị cảnh sát khống chế. Đối tượng khai nhận đã đóng giả là khách mời vào một đám cưới ở Cung lễ hội (đường Trường Thi, TP Vinh) lấy trộm túi xách của cô dâu nhưng bị phát hiện và truy bắt. Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tội lừa đảo: Cơ quan điều tra vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, đề nghị truy tố 6 bị can, gồm gồm: Trần Đức Trung (ảnh), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (Ảnh: congluan.vn) Chủ lô hàng có chứa 100 bánh cocain đã đến công an làm việc: Liên quan đến việc lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 100 bánh cocain trong lô hàng của Công ty thép Pomina, trao đổi với phóng viên VOV sáng 27/7, ông Đỗ Xuân Chiểu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phép Pomina (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu), chủ của lô hàng cho hay, sau nhiều lần chủ động hẹn lịch làm việc với cơ quan điều tra, hôm nay cơ quan điều tra đã đồng ý lịch làm việc với công ty.

Sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh dã man ở Hải Phòng: Khoảng 5h sáng 27/7, do mâu thuẫn cá nhân, Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại ngõ 23, đường Chợ Hàng, phường Đông Hải 2, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã dùng dao sát hại anh trai ruột của mình là Đàm Văn T. (SN 1981, trú cùng địa chỉ với Hiếu). Sau đó, Hiếu tiếp tục xách dao ra đến nhà mẹ nuôi của anh Đàm Văn T. là bà Hoàng Thị Ngọc B. (trú tại đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gọi cửa rồi đâm bà này tử vong. Trong ảnh, ngôi nhà số 24/23 Chùa Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: An ninh Hải Phòng) : Khoảng 5h sáng 27/7, do mâu thuẫn cá nhân, Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại ngõ 23, đường Chợ Hàng, phường Đông Hải 2, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã dùng dao sát hại anh trai ruột của mình là Đàm Văn T. (SN 1981, trú cùng địa chỉ với Hiếu). Sau đó, Hiếu tiếp tục xách dao ra đến nhà mẹ nuôi của anh Đàm Văn T. là bà Hoàng Thị Ngọc B. (trú tại đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gọi cửa rồi đâm bà này tử vong. Trong ảnh, ngôi nhà số 24/23 Chùa Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: An ninh Hải Phòng) Bắt đối tượng bắn chủ quán cà phê ở Quảng Bình: Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Long - ảnh (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý), nghi can trong vụ bắn chủ quán cà phê tên Trương Long Thành trên đường Hồ Xuân Hương (phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới) chiều 26/7. : Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Long - ảnh (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý), nghi can trong vụ bắn chủ quán cà phê tên Trương Long Thành trên đường Hồ Xuân Hương (phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới) chiều 26/7. Nguyên nhân vụ nổ súng bắt nguồn từ việc Võ Hồng Quang (trú ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới) nhờ Long đi đòi nợ hộ số tiền 50 triệu đồng cho Thành mượn. Trong ảnh, số hung khí Long dùng gây án. 4 người truy sát đâm gục nam thanh niên giữa trưa: Lúc 12h30 trưa 27/7 tại cây xăng Cẩm Đông thuộc địa bàn phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong. Người dân chứng kiến cho biết, sau cuộc ẩu đả kèm tiếng chửi bới giữa một nhóm 4 người đuổi theo một nam thanh niên, một đối tượng trong nhóm đã rút dao đâm thấu lồng ngực nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ. Trong ảnh, hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Vietnamnet) : Lúc 12h30 trưa 27/7 tại cây xăng Cẩm Đông thuộc địa bàn phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong. Người dân chứng kiến cho biết, sau cuộc ẩu đả kèm tiếng chửi bới giữa một nhóm 4 người đuổi theo một nam thanh niên, một đối tượng trong nhóm đã rút dao đâm thấu lồng ngực nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ. Trong ảnh, hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Vietnamnet) Điều tra vụ điều dưỡng viên bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân: Một nữ bệnh nhân ở huyện Cam Lâm đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang để khám đại tràng sau đó bị một nam điều dưỡng của bệnh viện này hiếp dâm. Từ trình báo của nữ bệnh nhân, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, bước đầu, nam điều dưỡng đã thừa nhận hành vi của mình. Trong ảnh, phòng nội soi đại trang thuộc Bệnh viện Tâm Trí nơi xảy ra vụ việc. : Một nữ bệnh nhân ở huyện Cam Lâm đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí, ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang để khám đại tràng sau đó bị một nam điều dưỡng của bệnh viện này hiếp dâm. Từ trình báo của nữ bệnh nhân, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, bước đầu, nam điều dưỡng đã thừa nhận hành vi của mình. Trong ảnh, phòng nội soi đại trang thuộc Bệnh viện Tâm Trí nơi xảy ra vụ việc. Bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin đi tiêu thụ: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 718P, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin. Đáng chú ý, khi thấy tổ công tác, đối tượng không giảm tốc độ mà lao thẳng vào các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hòng tẩu thoát nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. : Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 718P, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin. Đáng chú ý, khi thấy tổ công tác, đối tượng không giảm tốc độ mà lao thẳng vào các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hòng tẩu thoát nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Trà trộn làm khách dự đám cưới cuỗm túi đựng tiền, vàng của cô dâu: Quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An), cảnh sát nghe tiếng tri hô của người dân đuổi bắt một người đàn ông. Khi đối tượng chạy đến đường Nguyễn Sơn, phường Vinh Tân, TP Vinh thì bị cảnh sát khống chế. Đối tượng khai nhận đã đóng giả là khách mời vào một đám cưới ở Cung lễ hội (đường Trường Thi, TP Vinh) lấy trộm túi xách của cô dâu nhưng bị phát hiện và truy bắt. : Quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An), cảnh sát nghe tiếng tri hô của người dân đuổi bắt một người đàn ông. Khi đối tượng chạy đến đường Nguyễn Sơn, phường Vinh Tân, TP Vinh thì bị cảnh sát khống chế. Đối tượng khai nhận đã đóng giả là khách mời vào một đám cưới ở Cung lễ hội (đường Trường Thi, TP Vinh) lấy trộm túi xách của cô dâu nhưng bị phát hiện và truy bắt. Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tội lừa đảo: Cơ quan điều tra vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, đề nghị truy tố 6 bị can, gồm gồm: Trần Đức Trung (ảnh), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (Ảnh: congluan.vn) : Cơ quan điều tra vừa kết thúc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, đề nghị truy tố 6 bị can, gồm gồm: Trần Đức Trung (ảnh), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (Ảnh: congluan.vn) Chủ lô hàng có chứa 100 bánh cocain đã đến công an làm việc: Liên quan đến việc lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 100 bánh cocain trong lô hàng của Công ty thép Pomina, trao đổi với phóng viên VOV sáng 27/7, ông Đỗ Xuân Chiểu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phép Pomina (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu), chủ của lô hàng cho hay, sau nhiều lần chủ động hẹn lịch làm việc với cơ quan điều tra, hôm nay cơ quan điều tra đã đồng ý lịch làm việc với công ty. : Liên quan đến việc lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 100 bánh cocain trong lô hàng của Công ty thép Pomina, trao đổi với phóng viên VOV sáng 27/7, ông Đỗ Xuân Chiểu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phép Pomina (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu), chủ của lô hàng cho hay, sau nhiều lần chủ động hẹn lịch làm việc với cơ quan điều tra, hôm nay cơ quan điều tra đã đồng ý lịch làm việc với công ty.