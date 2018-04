Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á vừa bị đề nghị truy tố là ai?

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). (ảnh: Tuổi Trẻ) Ông Bình là bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỉ đồng. (ảnh: PL TPHCM) Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015. Ông Trần Phương Bình, sinh năm 1958. Ông từng có thời gian giảng dạy lĩnh vực kinh tế. (ảnh: Vietnamnet) Từ năm 1998, ông Trần Phương Bình đã đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc DongABank (DAF) và là phó chủ tịch HĐQT từ năm 2013 cho tới 8/2015 (ảnh: Zing) Thời gian đầu, vợ ông Trần Phương Bình là bà Cao Thị Ngọc Dung đảm nhận vai trò Chủ tịch DongA Bank, sau lui về làm cố vấn và tập trung quán xuyến công việc tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Trước khi bị NHNN đình chỉ chức vụ TGĐ ngân hàng DongABank vào năm 2016, ông Trần Phương Bình là cổ đông cá nhân lớn nhất tại DongABank. (ảnh: VTCNews) Ngày 12/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc) để điều tra về 2 tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. (ảnh: KT) Trước đó, ngày 13/8/2016, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra DongA Bank và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này. Kết quả thanh tra cho thấy từ năm 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị. (ảnh: CafeF) Tiếp đó, ngày 20/8/2016, Ban kiểm soát đặc biệt đã có quyết định đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á của ông Trần Phương Bình.

