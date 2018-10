Nhận dạng tên cướp đâm chết nữ chủ quán qua camera an ninh

Liên quan vụ chủ quán nước bị sát hại dã man ở Bình Dương vào ngày 20/10, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với công an huyện Dầu Tiếng tiến hành truy xét nghi phạm. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường. Trích xuất camera gần hiện trường, công an phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. Người này mặc áo thun, quần jean, áo khoác đen, mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang, đi xe hiệu Suzuki Axelo biển số 55K2-137.59, tay người này vẫn còn dính máu. Trong ảnh: Đối tượng có dấu hiệu khả nghi bị camera ghi lại. (ảnh: Công an TPHCM) Trước đó, khoảng 16h chiều 20/10, khi bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi), đang bán nước giải khát tại quán có địa chỉ tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thì có một nam thanh niên vào uống nước. Trong ảnh: Quán nước nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Lao động) Khi bà Thảo mang nước đến bàn thì đối tượng này bất ngờ giật sợ dây chuyền mà bà Thảo đang đeo trên cổ. Bị giật, bà Thảo đã chống cự và giật lại, trong lúc giằng co, đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người nạn nhân, rồi bỏ chạy. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress) Bị thương người phụ nữ vẫn cố đuổi theo tên cướp khoảng được 40 mét thì gục trên vỉa hè và tử vong sau đó. (Ảnh: Người Lao động) Công an địa phương khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ gây án. Tại hiện trường, một con dao nghi là của hung thủ được tìm thấy dưới bàn nước. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.

Liên quan vụ chủ quán nước bị sát hại dã man ở Bình Dương vào ngày 20/10, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với công an huyện Dầu Tiếng tiến hành truy xét nghi phạm. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường. Trích xuất camera gần hiện trường, công an phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng. Người này mặc áo thun, quần jean, áo khoác đen, mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang, đi xe hiệu Suzuki Axelo biển số 55K2-137.59, tay người này vẫn còn dính máu. Trong ảnh: Đối tượng có dấu hiệu khả nghi bị camera ghi lại. (ảnh: Công an TPHCM) Trước đó, khoảng 16h chiều 20/10, khi bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi), đang bán nước giải khát tại quán có địa chỉ tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thì có một nam thanh niên vào uống nước. Trong ảnh: Quán nước nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Lao động) Khi bà Thảo mang nước đến bàn thì đối tượng này bất ngờ giật sợ dây chuyền mà bà Thảo đang đeo trên cổ. Bị giật, bà Thảo đã chống cự và giật lại, trong lúc giằng co, đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người nạn nhân, rồi bỏ chạy. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress) Bị thương người phụ nữ vẫn cố đuổi theo tên cướp khoảng được 40 mét thì gục trên vỉa hè và tử vong sau đó. (Ảnh: Người Lao động) Công an địa phương khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ gây án. Tại hiện trường, một con dao nghi là của hung thủ được tìm thấy dưới bàn nước. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.